Markttechnik vom 2. November 2022 – Umbruch statt Abbruch im S&P 500 Die Kommentare zu Wirtschaft und Börse sind unisono negativ. Alfons Cortés

Meine letzte Kolumne zum S&P 500 ist am 27. Juli erschienen. Damals notierte er auf 4023,61. Letzte Woche hat er auf 3901,06 geschlossen. Dazwischen wurden 4325,28 am 16. August und 3492,29 am 13. Oktober erreicht. Die Kommentare zu Wirtschaft und Börse sind unisono negativ. Würden die Märkte dieses Urteil vorbehaltlos teilen, müsste die seit Juni mehrfach getestete Unterstützung gefallen sein, die der Verlauf des steigenden 40-Monate-Durchschnitts und des seitwärts gerichteten 20-Mo­nate-Bollinger-Bandes signalisiert.