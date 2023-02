Gesamtjahr 2022 – Umsatz von strukturierten Produkten gesunken Das Geschäft mit Schweizer strukturierten Produkten ist von Quartal zu Quartal geschrumpft. Das Ergebnis sei jedoch nicht mit dem Vorjahr vergleichbar.

Der Start ins neue Jahr fiel derweil gut aus, die Nachfrage sei überraschend stark gestiegen. Bild: Getty Images

Der Umsatz mit Schweizer strukturierten Produkten ist im vergangenen Jahr von Quartal zu Quartal geschrumpft. Im Gesamtjahr 2022 erreichte der Umsatz 221 Mrd. Fr.



Dieser sei allerdings mit dem Vorjahresniveau von 337 Mrd. Fr. nicht zu vergleichen, erklärten die Verantwortlichen Branchenverbands Swiss Structured Products Association (SSPA) am Freitag vor den Medien in Zürich. Denn die Erhebung der Statistik sei geändert und die Definition eines strukturierten Produkts enger gefasst worden. Neu zähle als «Struki» nur noch ein verbrieftes Produkt.



Im vergangenen Jahr gab es zwei tektonische Verschiebungen: Einerseits den Kriegsausbruch in der Ukraine, andererseits den Zinsanstieg. Dabei sei das erste Quartal das beste gewesen mit einem Umsatz von 58 Mrd. Fr., sagte SSPA-Präsident Markus Pfister. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine habe riesige Volumen bei den strukturierten Produkten ausgelöst.



Danach ging das Volumen im zweiten Quartal auf 57 Mrd. zurück. Im dritten Quartal wurden noch Strukis für 54 Mrd. Fr. gehandelt, im Schlussquartal dann nur noch für 51 Mrd. Fr. Dabei war der Dezember zusammen mit dem Juli der schwächste Monat (je 16 Mrd.). Der beste Monat war der März mit 22 Mrd. Umsatz.

Renditeoptimierungsprodukte immer beliebter

Waren im ersten Quartal noch Hebelprodukte am gefragtesten, wurden sie danach von den Renditeoptimierungsprodukten überflügelt. Im Gesamtjahr wurde 38% des Umsatzes mit Renditeoptimierungsprodukten gemacht, während auf Hebelprodukte noch 27% Anteil entfielen. Kapitalschutzprodukte machten ein Fünftel des Umsatzes aus, während Partizipationsprodukte einen Anteil von 11% hatten.



Die Verschiebungen seien auf den Zinsanstieg zurückzuführen. «Wir gehen davon aus, dass das weiter anhalten wird», erklärte die Verbandsspitze. Ebenfalls zu einer Verschiebung kam es bei den Anlageklassen. Anfangs Jahr wurden noch 60% der Produkte auf Aktien gehandelt, im Schlussquartal nur noch 46%. Im Gegenzug nahmen die Geschäfte mit Devisenprodukten ständig zu, und auch Produkte auf Anleihen gewannen an Gewicht.

Sehr guter Start ins 2023

Der Sekundärmarkt blieb mit 44% kleiner als der Primärmarkt, der im Verlauf der vergangenen drei Jahre immer grösser geworden ist. Die meisten neuen strukturierten Produkte werden dabei nicht kotiert, an der hiesigen Börse ist es nur knapp ein Drittel. Der Grund seien vor allem die Kosten, hiess es.



Der Start ins neue Jahr fiel derweil «sehr gut» aus. Die Nachfrage sei überraschend stark gestiegen, sagte SSPA-Vorstandsmitglied Willi Bucher. Die Leute hätten wieder mehr Vertrauen in die Märkte.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.