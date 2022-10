Aufgefallen in Washington – Umstrittene Streiter Am Jahrestreffen von IWF und Weltbank kommt es zu aufsehenerregenden Protesten. Doch ohne Kritik sind auch diese nicht. Valentin Ade aus Washington

Protestaktion von Code Pink beim Jahrestreffen von IWF und Weltbank. Auch Ex-UBS-Präsident Axel Weber (zweiter von links auf Podium) hats gesehen. Bild: Code Pink

Alles wirkt perfekt orchestriert. Gerade soll im grossen Atrium des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington vor Hunderten Zuhörern eine Podiumsdiskussion zur Schuldenkrise der Entwicklungsländer losgehen. Da entrollen zwei Frauen auf der Galerie über der Bühne ein Banner und skandieren die aufgemalte Botschaft. «Cancel all debt» (dt. «Streicht alle Schulden») rufen Olivia DiNucci and Nancy Mancias. Da schaut sogar der sonst so besonnene Axel Weber erstaunt drein. Der Ex-Präsident von UBS ist einer der Diskutanten auf dem Podium und enthielt sich danach auf Nachfrage einen Kommentar.

DiNucci und Mancias werden nach gebührendem Redeanteil von Sicherheitskräften nach draussen eskortiert. Ihre Rufe hallen im grossen Lichthof des IWF, wo gerade dessen Jahrestreffen stattfindet, noch eine Weile nach. «Wie sind die beiden bei den ganzen Sicherheitskontrollen hier nur reingekommen?», fragt der Moderator verwundert.

Die können so scharf nicht sein, platzt DiNucci doch nur einen Tag später am selben Ort in eine Diskussion zum Thema Klimawandel. «David Malpas ist ein Klimaleugner», schreit sie in Richtung des Präsidenten der Weltbank während sie dieses Mal etwas unsanfter weggezerrt wird. «Wo hat sie nur den Eintrittsbadge her?», fragt ein Sicherheitsmann seine Kollegen.

«Ich habe mich als einfache Teilnehmerin angemeldet», sagt DiNucci zu FuW am Nachmittag im kleinen Park vor IWF und Weltbank, wo sich ein paar Dutzend Demonstranten eingefunden haben. Ihre Organisation namens Code Pink bezeichnet sich selbst als pazifistische Bürgerrechtsbewegung, gegründet 2002 aus Protest gegen den Irakkrieg. In Verruf kam sie 2014, als Vertreter bei einer Konferenz von Holocaustleugnern im Iran teilnahmen. «Davon weiss ich nichts», sagt DiNucci, «ich bin erst seit einem Jahr dabei.»

Neben der Beendigung aller Kriege fordert Code Pink, «alle Schulden für Schwellenländer zu streichen». IWF und Weltbank seien «kolonialistische Institutionen», die den Entwicklungsländern Reparationen zahlen sollen. Zudem soll die Weltbank die Förderung von Projekten der fossilen Energien stoppen. Am Jahrestreffen sagt Weltbank-Präsident Malpas, die Klimakrise sei längst Teil der Entwicklungshilfe. Mit Ländern, die in Schuldenkrisen stecken, sei man im Gespräch, um deren Verbindlichkeiten neu zu strukturieren, so Malpas weiter. IWF und Weltbank haben grosse Summen mobilisiert, um Ländern gegen die Folgen von Pandemie und Ukrainekrieg zu helfen.

DiNucci will mehr. Die Organisationen würden immer noch den «Profit von Grosskonzernen über die wirtschaftliche Zukunft von Afrika, Asien und Lateinamerika stellen». Fragt man Vertreter der Regionen am Jahrestreffen, fällt die Reaktion differenzierter aus. Der Zentralbankchef von Ruanda, John Rwangombwa, sagt im Gespräch mit FuW, dass der IWF früher sehr zentralisiert gewesen sei. Der Zentralbankchef der Ostkaribik, Timothy Antoine, pflichtet bei: «IWF und Weltbank haben in der Vergangenheit sicher Fehler gemacht.»

Berüchtigt ist der sogenannte Washington-Konsens. Unter der Doktrin wurde früher Geld an Entwicklungsländer verliehen im Gegenzug für harte, neoliberale Reformen, die – so die Einsicht heute – den Staaten mehr geschadet als geholfen hat. «Danach haben Reformen stattgefunden», sagt Antoine. «Der IWF hat seinen Mitgliedern viel besser zugehört und sich regionalisiert», sagt Rwangombwa. «IWF und Weltbank sind heute wichtige Partner für uns», sagt Antoine.

Und hier scheinen sich Zentralbankchef und Aktivistin zu treffen. Tatsächlich wünscht sich Antoine den Erlass von Schulden, die im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder Klimawandel entstanden sind, von denen Entwicklungsländer oft am härtesten getroffen werden. «Auf der anderen Seite müssen sich die Länder dann aber auch einer guten Budgetführung verpflichten», sagt Antoine. Sonst sei die nächste Schuldenkrise programmiert.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

Fehler gefunden?Jetzt melden.