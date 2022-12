FED vs. EZB – Ungleiche Megaplayer Das amerikanische Federal Reserve wird nächstes Jahr 110, und die Europäische Zentralbank empfängt ihren 20. Mitgliedstaat. Sie beide sind die mächtigsten Notenbanken auf den Weltfinanzmärkten und doch grundverschieden. Andreas Neinhaus

Weltweit sind Zentralbanken seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr so stark aufs Bremspedal getreten wie dieses Jahr. Anders als früher ist die Macht unter ihnen diesmal jedoch viel konzentrierter. Das US Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) dominieren das Geschehen. Sie fixieren die Zinsen in sechs der zehn grössten Wirtschaftsnationen, den sogenannten G-10-Staaten. Und sie kontrollieren die beiden Währungen, die an zwei Dritteln aller Devisen- und Zinstransaktionen beteiligt sind.