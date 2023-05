Wirtschaftspolitiker auf der ganzen Welt kämpfen darum, die zunehmende Ungleichheit einzudämmen – einen Trend, der das Wirtschaftswachstum behindert, populistische Wahlerfolge begünstigt und die liberale Demokratie gefährdet hat. So wurde weithin und verständlicherweise befürchtet, dass ungelernte Arbeitskräfte unter der Covid-Krise und unter dem Energiepreisschock, der auf die russische Invasion in der Ukraine folgte, stark leiden würden. Doch in beiden Fällen waren die Auswirkungen eher harmlos.

Nach dem ersten Pandemieschock Anfang 2020 erholten sich die Wirtschaft und das Beschäftigungswachstum stark. Dank des robusten Aufschwungs und weitreichender staatlicher Unterstützungsprogramme ging die Einkommensungleichheit in den meisten Fällen zurück, vor allem in den USA aufgrund umfangreicher Geldtransfers an Haushalte, aber auch in ganz Europa, wo die staatliche Einkommensunterstützung moderater ausfiel.

Noch bevor die Pandemie zu Ende war, kam es jedoch zu einem weiteren Schock: Russland überfiel die Ukraine, die Energiepreise stiegen. Doch nicht alle Energiepreisschocks sind gleich. Während in der Vergangenheit vor allem die Rohölpreise dafür verantwortlich waren (die unmittelbar nach der Invasion einen Höchststand erreichten, heute aber wieder dem Durchschnitt der Vorkriegszeit entsprechen), ist heute Erdgas das Hauptproblem. Zwar sind die Erdgaspreise seit ihrem Höchststand nach der Invasion im Sommer 2022 gesunken, doch liegen sie nach wie vor zwei- bis dreimal so hoch wie der Durchschnitt vor 2021.

Gaspreise gut für die USA und schlecht für Europa

Dies ist kein Problem für die USA. Im Gegenteil: Als (kleiner) Nettoexporteur von Erdgas haben die USA vom Energiepreisschock profitiert, da sich ihre Terms of Trade verbessert haben (die Exportpreise sind stärker gestiegen als die Importpreise). Infolgedessen kann das Land insgesamt mehr verbrauchen.

Doch während die hohen Gaspreise die USA ein wenig reicher gemacht haben, haben sie Europa erheblich ärmer gemacht. Da Europa den grössten Teil seines Erdgases importiert, zahlen Konsumenten und Unternehmen immer noch deutlich mehr für Energie als vor dem Krieg, und die Terms of Trade der Eurozone haben sich verschlechtert, was einen Einkommensverlust von fast 2% des BIP bedeutet.

Weil das Lohnwachstum hinter der Inflation zurückbleibt, sind die Reallöhne in ganz Europa stark gesunken (in den USA sind sie etwa konstant geblieben), was den Eindruck erweckt, dass die Ungleichheit zugenommen hat. Die Durchschnittswerte könnten jedoch irreführend sein. Schliesslich ist der Lohnzuwachs in den einzelnen Einkommensgruppen nicht unbedingt einheitlich, und die Inflationsrate, gemessen am Konsumentenpreisindex, spiegelt nicht die Unterschiede in den Lebenshaltungskosten in der Einkommensverteilung.

Effektive Inflationsraten unterschiedlich

Sowohl länderübergreifend als auch innerhalb eines Landes geben Haushalte mit niedrigem Einkommen tendenziell einen grösseren Teil ihres Budgets für Energie aus als ihre einkommensstarken Pendants. In Rumänien, einem der ärmsten EU-Staaten, entfallen 25% aller Konsumentenausgaben auf Energie und Nahrungsmittel, im Vergleich zu 13% im viel reicheren Deutschland. Gleichzeitig gibt das unterste Quintil der Einkommensverteilung in Deutschland mehr für Energie ausserhalb des Verkehrssektors aus (8%) als das oberste Quintil (5%). Das bedeutet, dass bei einem Anstieg der Energiepreise die offizielle Inflationsrate das Ausmass des Kaufkraftverlusts der ärmeren Haushalte möglicherweise unterschätzt.

Der Anstieg der Energiekosten könnte jedoch durch andere Faktoren ausgeglichen werden. So neigen ärmere Haushalte dazu, ihre Wohnung zu mieten, statt sie zu besitzen, und die Mieten sind langsamer gestiegen als das allgemeine Preisniveau.

Solche Effekte gleichen die gestiegenen Energiepreise nicht unbedingt vollständig aus. Misst man die Auswirkungen der Inflation auf Haushalte verschiedener Einkommensstufen, bereinigt um die Verbrauchsgewohnheiten der jeweiligen Gruppe, so stellt man in einigen Fällen fest, dass die effektive Inflationsrate für das niedrigste Einkommensquantil mehrere Prozentpunkte höher ist als für das reichste Quantil. Dieses Phänomen ist besonders in den ärmeren Ländern verbreitet.

Durchschnittswerte besagen wenig

Es gibt aber auch Fälle, in denen Haushalte mit niedrigem Einkommen einen geringeren Kaufkraftverlust erlitten haben als wohlhabendere. So etwa in Deutschland, wo Wohneigentum weniger verbreitet ist, und in Frankreich, wo die Energiepreise für die Haushalte niedrig gehalten wurden. Da auf diese beiden Länder ein erheblicher Teil der Wirtschaft der Eurozone entfällt, ist der durchschnittliche Unterschied zwischen den Kaufkraftverlusten der reichsten und der ärmsten Haushalte in der Eurozone gering.

Darüber hinaus steigen in den USA und einigen europäischen Ländern die Löhne am unteren Ende der Einkommensverteilung schneller, was in den USA als «unerwartete Lohnkompression» bezeichnet wurde. In Deutschland sind die Löhne ungelernter Arbeitnehmer 2022 etwa 8% gestiegen, während die Löhne von Fach- und Führungskräften im Durchschnitt weniger als 2% angehoben wurden.

Beobachter haben nicht unrecht, wenn sie auf die Schwierigkeiten hinweisen, die die Pandemie und der Krieg in der Ukraine für viele ärmere Länder und Haushalte mit sich gebracht haben. Aber Durchschnittszahlen und pauschale Aussagen lassen wichtige Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen ausser Acht, nicht zuletzt den unverhältnismässig hohen Anstieg der Einkommensgewinne für diejenigen am unteren Ende der Verteilung.

