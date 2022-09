Eurobanken in Russland – UniCredit treibt europäische Expansion unbeirrt voran Die italienische Grossbank baut ihr Russlandgeschäft ab. Trotz drohender Rezession schielt man jetzt in Deutschland auf Zukäufe. Eflamm Mordrelle

UniCredit-CEO Andrea Orcel lässt sich trotz Russlandproblemen nicht von seinen Expansions- und Kapitalrückführungsplänen abbringen. Bild: Hollie Adams/Bloomberg

Der Ukrainekrieg hat vielen westlichen Banken, die eine russische Präsenz haben, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eines der europäischen Institute, die besonders betroffen sind, ist die zweitgrösste italienische Bank, UniCredit. Zwar konnte sie in den vergangenen Monaten ihre Aktivitäten in Russland deutlich herunterfahren. Aber noch immer droht ein Milliardenabschreiber, falls Teile des Geschäfts aufgegeben werden müssten. Diese Probleme halten UniCredit-CEO Andrea Orcel nicht davon ab, ambitionierte Expansionspläne in Europa voranzutreiben.

Eines der Länder, in denen UniCredit ihre Präsenz vergrössern möchte, ist Deutschland. Gegenüber der deutschen Wirtschaftszeitung «Handelsblatt» erklärte Orcel, der von 2014 bis 2018 Chef der UBS-Investmentbank war, dass UniCredit durch organisches Wachstum zwar gut vorankomme. Fusionen und Übernahmen könnten jedoch «ein Beschleuniger sein und zu den richtigen Bedingungen einen Mehrwert schaffen». «Eine signifikante Erhöhung unseres Marktanteils in Deutschland wäre gut für UniCredit als Ganze», sagte er weiter.

Expansion durch Zusammenschlüsse

UniCredit betreibt ihr deutsches Geschäft unter der Marke HypoVereinsbank. Die in Mailand basierte Grossbank übernahm die damalige bayrische Hypo- und Vereinsbank im Jahr 2005. Anfang Jahr soll UniCredit beabsichtigt haben, die Expansion im deutschen Markt über einen Zusammenschluss mit Commerzbank, der zweitgrössten Bank Deutschlands, zu forcieren. Diese Pläne sollen gemäss Orcel aber nicht weit fortgeschritten gewesen sein, bevor der Ukrainekrieg Ende Februar losging.

Neben dem Heimmarkt Italien ist Deutschland bereits UniCredits zweitwichtigster Markt. Zum Halbjahr trug es ein Viertel des Vorsteuerertrags von 3,9 Mrd. € – um Russlandkosten bereinigt – bei. Die Regionen Zentral- und Osteuropa steuerten nochmals etwa gleich viel bei. Unter dem Strich resultierte ein Nettogewinn von 2 Mrd. € (inkl. Russlands), der beste Wert seit langem. Damit übertraf UniCredit die Markterwartungen deutlich, hinzu kam eine Anhebung der finanziellen Jahresziele.

Die stark im Retail Banking tätige UniCredit konnte besonders im Zinsgeschäft von den anziehenden Zinsen profitieren und dort die Einnahmen 7% verbessern. Angesichts des jüngsten, grossen Zinsschritts der amerikanischen Zentralbank Fed und der erwartbaren Fortsetzung der geldpolitischen Straffung auch durch die EZB dürfte ihr dieser Zins-Booster weiterhin zugutekommen. Gleichzeitig ist es dem Institut gelungen, die Kostenbasis dank Sparmassnahmen merklich zu verkleinern.

Russland und Rezession verkraftbar

Abgesehen von Russland läuft das operative Geschäft von UniCredit rund. Doch auch was die Lösung des Russlandproblems betrifft, kann sie Fortschritte verbuchen. Die dort exponierten Vermögen wurden rund 2,7 Mrd. auf noch 3,8 Mrd. € abgebaut, was den in einem extremen Szenario zu erwartenden Abschreiber weiter verkleinert. Wobei die Kapitalausstattung der Bank auch bei einem Totalausfall des Russlandgeschäfts kaum leiden würde.

Zum Halbjahr stand die Kernkapitalquote (CET 1) bei 15,7%, ohne Russlandgeschäft würde sie 14,9% erreichen. Damit wäre UniCredit noch immer mit mehr Kapital ausgestattet als UBS (14,2%) oder Credit Suisse (13,5%). Entsprechend erachtet Orcel die für 2024 in Aussicht gestellten ambitionierten Finanzziele auch im Falle einer ausgeprägten Rezession nicht als gefährdet. Diese Zuversicht kam auch dem Aktienkurs zugute. Zwar wurden die Titel wegen des Russland-Exposure abgestraft und notieren aufs Jahr gesehen 17% im Minus. Doch seit dem vielversprechenden Semesterergebnis Ende Juli verfolgen sie einen sanften Aufwärtstrend.

Ambitionierte Kapitalrückführung

Die gute Verfassung der Bank erlaubt es Orcel, seinen ambitionierten Kapitalrückführungsplan trotz Ukrainekrieg und bevorstehender Rezession durchzuziehen. Bis zum Jahr 2024 will UniCredit gesamthaft 16 Mrd. € in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeben. So hat sie am Mittwoch ihr zweites Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. € gestartet, was derzeit 9,9% des Aktienkapitals entspricht. Im Juli wurde das erste Programm über 1,6 Mrd. € abgeschlossen. Insgesamt hat die Bank dieses Jahr inklusive Dividende 3,75 Mrd. € an die Aktionäre zurückgeführt.

Konjunktursensitive Bankaktien sind im Hinblick auf eine kommende Rezession kein populäres Investment und erfordern angesichts der zu erwartenden Kursvolatilität Nervenstärke. Doch in Anbetracht ihrer Bewertung, die sich mit einem Preis-Buch-Verhältnis von 0,3 in einem vergleichbaren Bereich wie etwa die von Credit Suisse bewegt, sind die UniCredit-Papiere eine attraktivere Alternative.

Eflamm Mordrelle ist seit 2015 bei der «Finanz und Wirtschaft». Er schreibt über die Finanzindustrie, ihre Schnittstellen zur Tech-Branche und ESG-Themen. Zuvor verbrachte er zehn Jahre auf Unternehmensseite, u.a. im Healthcare- und Dienstleistungsbereich. Mehr Infos @epadrig

