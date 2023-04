Interview mit Denis Machuel – «Unser Storytelling muss besser werden» Der CEO von Adecco muss den Personaldienstleister an die Spitze bringen. Seine schwierigste Aufgabe: Anleger überzeugen. Stefan Krähenbühl

Seit neun Monaten ist Denis Machuel CEO von Adecco. Die Organisation mag er einfach und effizient, seine Mitarbeiter «besessen». Bilder: Markus Forte

Denis Machuel ist in der Beweispflicht. Der operative Chef von Adecco Group muss den Perso­naldienstleister von diversen Baustellen befreien und die Gunst der Investoren ­zurückgewinnen. Sie kam dem Konzern abhanden, als er 2021 die Übernahme des Technologieberaters Akka Technologies verkündet hatte. Machuel, seit neun Monaten im Amt, bringt spürbar viel Enthusiasmus für diese Aufgabe mit. In seinem ersten Interview als Adecco-CEO gibt er einen Einblick in seine Pläne.