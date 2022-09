Der Chart des Tages – Unsicherheit um das Pfund Grossbritannien zeigt bei der Währung die Eigenschaften eines Schwellenlandes. Alexander Trentin

Quelle: Bloomberg

Vergangene Woche hat Kwasi Kwarteng, der frisch eingesetzte Finanzminister Grossbritanniens, seinen Entwurf des Staatsbudgets vorgelegt. Der Entwurf beinhaltet die grösste Steuersenkung seit den 1970ern. Zusätzlich sollen die Privathaushalte und Geschäfte unterstützt werden, um die hohen Energiepreise stemmen zu können. Die Währungs- und Anleihenmärkte machen sich aber Sorgen, wie dies alles finanziert werden soll.

Das Pfund rutschte am Montag gegenüber dem Dollar kurzzeitig auf ein Rekordtief von unter 1.04 $ je Pfund. Die Währung konnte sich danach wieder stabilisieren, denn am Markt machten schnell Spekulationen um eine notfallmässige Zinserhöhung der Bank of England die Runde. Die Volatilität ist stark angestiegen – über einen Monat gerechnet wurde sie nur von den Verwerfungen zu Anfang der der Covidpandemie übertroffen.

Die Citigroup sieht das Vereinigte Königreich «inmitten einer Währungskrise». Und der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers kommentiert: «Grossbritannien verhält sich ein bisschen wie ein Emerging Market, der sich in einen Submerging Market verwandelt.» Das Land wandle sich also von einem aufstrebenden zu einem niedergehenden Markt.

Wie bei einem kriselnden Schwellenland verunsichert die Aussenhandelsposition des Landes. Nach Schätzungen von Ökonomen könnte das Defizit in der Leistungsbilanz nun auf 8% des Bruttoinlandprodukts klettern – so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Gegenüber der «Financial Times» zweifelt Jim Leaviss, Anleihenmanager beim Fondshaus M&G, an einer baldigen Zinserhöhung: «Man sagt, man erkenne ein Schwellenland daran, wenn es die Zinsen erhöht und sich die Währung noch weiter abwertet» – die Bank of England wolle diese Theorie nicht austesten.

