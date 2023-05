Objektiv – Unsichtbare Hand Vor 300 Jahren kam der schottische Ökonom und Moralphilosoph Adam Smith zur Welt. Manfred Rösch

Bild: Laurent Gillieron/Keystone

«Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von deren Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse», so lautet eine der berühmtesten Sentenzen des Vaters der klassischen Ökonomie, Adam Smith. Die sichtbaren Hände dieses Metzgers wirken für sein eigenes Wohl, doch, geleitet von einer «unsichtbaren Hand», zugleich für dasjenige der anderen: Er dient damit auch einem Zweck, der nicht in seiner Absicht liegt. Der Marktmechanismus führt zum volkswirtschaftlichen Optimum – wie von Zauberhand gelenkt eben. Smith kam vor 300 Jahren im schottischen Küstenstädtchen Kirkcaldy zur Welt; das genaue Datum ist unbekannt. Jedenfalls empfing er am 5. Juni 1723 die Taufe (nach dem damaligen julianischen Kalender, heute wäre es der 16.). So bekannt das Werk ist, so vage die Person: Smith war ein Gelehrter, anscheinend ganz Typus des zerstreuten Professors, obendrein ein Hagestolz. Verbürgt ist etwa, dass er 1765 nach Genf reiste und mehrmals bei Voltaire dinierte. Dieser übrigens plädierte für Tierrechte, Smith schwärmte vom Nährwert der Kartoffel: Ob sie vegetarisch tafelten, gar vegan avant la lettre? Fleischlos unabhängig von den Handreichungen des Metzgers?

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.