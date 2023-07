Konjunktur Deutschland – Unternehmen drosseln Produktion Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Mai zusammen 0,2% weniger her als im Vormonat. Unterdessen erwartet Ifo-Chef Fuest schwere Jahre für Deutschland.

Die Bestellungen in der Industrie wuchsen im Mai wegen vieler Grossaufträge für den Fahrzeugbau mit 6,4% so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Eine rasches Ende der Konjunkturflaute in Deutschland wird nach der im Mai überraschend gesunkenen Produktion unwahrscheinlicher. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,2% weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Im April gab es noch ein Wachstum von 0,3%, das auf einen deutlichen Rückgang im März von 2,1% folgte.

«Es lässt sich nicht leugnen, dass der Konjunkturmotor weiterhin untertourig läuft», sagte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch. «Vielleicht sehen wir im zweiten Quartal gerade noch eine Stagnation, viel eher aber einen erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung.» Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht keine Trendwende in den kommenden Monaten. «Vermutlich wird die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erneut schrumpfen», sagte Krämer. Zuletzt war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwei Quartale in Folge geschrumpft, weshalb Europas grösste Volkswirtschaft nun in einer Rezession steckt.

Die Industrie allein stellte im Mai 0,2% mehr her als im Vormonat. «Die Produktion in der Industrie hat sich damit weiter stabilisiert», kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung. Sie liege damit wieder auf ihrem durchschnittlichen Niveau vom ersten Quartal 2023. Dazu trugen die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen bei, die im Mai ein Plus von 4,9% meldeten. Hier lösen sich die Lieferengpässe auf, die lange Zeit den Fahrzeugbau ausbremsten. Bei den pharmazeutischen Erzeugnissen gab es dagegen einen Einbruch von 13,1%, während die Chemiebetriebe ebenfalls ein Minus meldeten. «Die Schwäche der chemischen Industrie dürfte auf die hohen Energiepreise und die Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Energiepreise zurückzuführen sein», sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien.

Energieerzeugung fällt deutlich

Die Industrie hat zuletzt mit einem starken Neugeschäft überrascht: Die Bestellungen wuchsen im Mai wegen vieler Grossaufträge für den Fahrzeugbau mit 6,4% so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr. «Trotz der eingetrübten Stimmung in den Unternehmen deutet die jüngste Stabilisierung der Nachfrage auf eine – wenn auch zunächst moderate – Erholung der Industriekonjunktur in den kommenden Monaten hin», so das Ministerium.

Die Baubranche – der wegen hoher Zinsen und Materialkosten zunehmend die Aufträge ausgehen – meldete einen Produktionsrückgang von 0,4%. Die Energieversorger fuhren ihre Erzeugung sogar um 7,0% herunter.

Das IMK geht davon aus, dass das BIP in diesem Jahr um 0,5% schrumpfen wird. Die Industrie bleibe in der zweiten Jahreshälfte das Sorgenkind, sagte Dullien. Darauf deutet auch der als frühes Konjunktursignal geltende Lkw-Verkehr auf den deutschen Autobahnen hin, der im Juni nachgelassen hat. Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen sank kalender- und saisonbereinigt um 1,4% zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Diese Daten liefern sehr früh Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie, da wirtschaftliche Aktivität auch Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt.

Ifo-Chef Fuest erwartet schwere Jahre für Deutschland

Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einer Phase «mageren Wachstums» für Deutschland. «Es wird leider kein Wirtschaftswunder geben, sondern eher etwas in Richtung Schweiss und Tränen», sagte er dem «Handelsblatt». Fuest widersprach damit Bundeskanzler Olaf Scholz, der aufgrund der Investitionen im Zusammenhang mit dem ökologischen Umbau von einem «neuen Wirtschaftswunder» gesprochen hatte. «Da sollten wir uns nichts vormachen», sagte Fuest. Anders als in der 50er- und 60er-Jahren würden durch die Klimatransformation keine zusätzlichen Produktionskapazitäten geschaffen, sondern bestenfalls wird ein alter Kapitalstock durch einen neuen ersetzt». Das sei erst mal vor allem teuer. «Wer funktionierende Atommeiler, Kohlekraftwerke und Heizungsanlagen ersetzt, schafft dadurch allein nicht mehr Wachstum. Schon gar nicht, wenn der neue Kapitalstock schlechtere Dienste leistet als der alte.» Sein Fazit: «Gürtel enger schnallen ist angesagt.»

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.