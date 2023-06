Konjunktur USA – US-Arbeitsmarkt boomt Die Arbeitsmarktdaten sind trotz Zinserhöhungen im Mai mit 339’000 neuen Stellen besser ausgefallen als von Analysten erwartet.

Befrage Ökonomen hatten lediglich 190’000 neue Stellen erwartet. Bild: Don Mason/Tetra images RF/Getty Images

Am US-Arbeitsmarkt sind im Mai weitaus mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Es kamen 339’000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich 190’000 neue Stellen erwartet. Zudem wurde der Wert für den Jobaufbau im April revidiert – und zwar auf 294’000 von ursprünglich gemeldeten 253’000 Stellen. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg allerdings im Mai auf 3,7 von 3,4% im April. Experten hatten mit nur mit einem leichten Anstieg auf 3,5% gerechnet.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf die Spanne von 5,00 bis 5,25% angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen und den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Zuletzt stieg trotz der konjunkturdämpfenden Zinsserie überraschend auch die Zahl der offenen Stellen, ein Mass für die Nachfrage nach Arbeitskräften. Aus der Führungsetage der US-Notenbank Fed kamen jüngst allerdings vermehrt Signale, die auf eine Zinspause im laufenden Monat hindeuten. Laut dem als Vize-Notenbankchef nominierten Fed-Direktor Philip Jefferson würde ein solches Innehalten es erlauben, weitere Wirtschaftsdaten zu sichten. Später könne die Zentralbank dann entscheiden, was an zusätzlicher geldpolitischer Straffung noch nötig sei.

Ökonomen zum boomenden US-Arbeitsmarkt

Christoph Balz und Bernd Weidensteiner, Commerzbank:

«Der Arbeitsmarktbericht zeichnet ein gemischtes Bild. Zwar stieg die Beschäftigung überraschend deutlich und auch die Revisionen fielen positiv aus. Doch zeigen Details ein schwächeres Bild. So arbeiten diejenigen, die über einen Job verfügen, tendenziell kürzer als vorher. Die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden lag im Mai niedriger als im April und auch niedriger als im Januar und im Februar. Die auf einer anderen Umfrage beruhende Arbeitslosenquote zeigt sogar einen spürbaren Anstieg der Unterbeschäftigung. Gleichzeitig legten die durchschnittlichen Stundenlöhne nur um 0,3% gegenüber April zu, wobei auch noch der vorherige Anstieg nach unten revidiert wurde.

Abgesehen vom robusten Stellenaufbau zeigen die Daten eine Beruhigung am Arbeitsmarkt an. Dies erlaubt es der Fed, auf der Sitzung am 13./14. Juni stillzuhalten und zumindest eine Pause bei den Zinserhöhungen einzulegen. Die US-Notenbank kann dann erst einmal die weitere Entwicklung abwarten und bei Bedarf später noch nachlegen.»

Dirk Chlench, LBBW:

«Der US-Arbeitsmarkt ist immer für eine Überraschung gut. Keiner der im Vorfeld befragten Volkswirte hatte einen derartig kräftigen Anstieg der Beschäftigung auf der Karte. Es kommt hinzu, dass der Beschäftigungsanstieg für April nach oben revidiert wurde. Dem steht jedoch entgegen, dass die separat erhobene Arbeitslosenquote auf 3,7% gestiegen ist und der Anstieg der Stundenlöhne im Vormonatsvergleich rückläufig war. Unter dem Strich ist es ein Stück wahrscheinlicher geworden, dass die US-Notenbank entgegen unserer derzeitigen Prognose auf ihrer Gremiensitzung in Juni abermals ihre Leitzinsen anheben wird. Die Reaktion des Marktes steht mit unserer Einschätzung im Einklang. Die Renditen von kurzlaufenden Emissionen des US-Schatzamtes zogen an, und der US-Dollar gewann gegenüber dem Euro.»

Ralf Umlauf, Healaba:

«Die Beschäftigungsdynamik ist weiterhin sehr hoch und die Arbeitslosenquote niedrig, obwohl diese deutlich zugelegt hat. Insgesamt dürfte es diejenigen Fed-Vertreter bestärken, die es bisher vermieden haben, das Ende des Zinszyklus auszurufen. Zwar gibt es Hinweise auf eine Pause der Fed im Juni, ausgemachte Sache ist dies aber nicht. Zudem bleibt das Risiko einer Erhöhung im Juli oder danach.»

Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe:

«Der US-Arbeitsmarkt sendet weiterhin kaum Abkühlungssignale, da gilt es genau hinzugucken. Beschäftigungszuwachs und Lohndruck werden für den Geschmack der Fed noch immer zu hoch sein. Eigentlich müsste die Fed den Leitzins weiter erhöhen. Das bisherige Zinsstraffungsausmaß, Wirkungsverzögerungen und schärfere Kreditvergabebedingungen deuten aber auf eine Zinspause hin.»

REUTERS

