Jobboom in Amerika – US-Arbeitsmarkt wird Fed nicht von weiteren grossen Zinsschritten abhalten Auch wenn die Zahl neu geschaffener Stellen abermals tiefer ausfällt, muss die Zentralbank ihren straffen Kurs fortführen, wenn sie die hohe Inflation eindämmen will. Valentin Ade aus New York

Auf dem US-Arbeitsmarkt kommen auf jeden Jobsuchenden fast zwei offene Stellen. Bild: Phynart Studio/Getty Images

Der US-Arbeitsmarkt verliert etwas an Dynamik und bleibt dennoch weiterhin stark. Wie das amerikanische Arbeitsdepartement am Freitag mitteilte, wurden im September in der Privatwirtschaft ausserhalb der Agrarwirtschaft 263’000 Stellen geschaffen. Erwartet wurden 255’000. Der Vormonatswert bleibt bei 315'000 unverändert.