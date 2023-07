Big Apple Talk – US-Banken als gutes Omen für die Börsenhausse FuW berichtet aus New York. Heute: Die grossen amerikanischen Geldhäuser überraschen positiv mit ihren Geschäftszahlen. Nächste Woche warten wohl neue Kapitalvorschriften auf sie. Das betrifft auch UBS. Valentin Ade , New York

Bank of America, das zweitgrösste Geldhaus des Landes, konnte mit den Zweitquartalszahlen positiv überraschen. Bild: Sergio Flores/Bloomberg

Die Grossbanken Amerikas geben der Börsenhausse neuen Wind. Bank of America (BofA), das zweitgrösste Geldhaus der USA, hat am Dienstag die Erwartungen an das zweite Quartal deutlich geschlagen. Ihr Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 19% auf 7,4 Mrd. $. Die BofA-Aktien hatten zuvor seit Jahresanfang über 10% verloren. In den Turbulenzen der US-Regionalbanken im März wurde BofA von den Anlegern als die unsicherste Grossbank ausgemacht, weil sie auf den höchsten nicht realisierten Anleihenverlusten sitzt, die durch den starken Anstieg des Leitzinses entstanden waren.