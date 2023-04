Börsenbericht vom 14. April 2023 – US-Bankenabschlüsse sorgen an Schweizer Börse für Zuversicht Die Schweizer Börse hat die Woche mit einem Schlussspurt beendet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Börse hat am Freitag die Börsenwoche mit einem positiven Handelstag beendet. Weiterhin stützten Hoffnungen auf ein nahendes Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank oder gar auf wieder sinkende Zinsen die Stimmung der Anleger. Für gute Stimmung sorgten zudem die über den Erwartungen ausgefallenen Quartalszahlen mehrerer US-Grossbanken, die auch die hiesigen Bankenwerte beflügeln.



Die Anleger blieben aber weiterhin vorsichtig, hiess es. So wurde der Anstieg am Nachmittag durch neue US-Konjunkturdaten etwas abgebremst. Diese waren mehrheitlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, war aber wiederum die Hoffnung auf die baldige Zinspause der Notenbank Fed etwas dämpfte. Der Fokus richte sich nun immer stärker auf die anlaufende Berichtssaison zum ersten Quartal, hiess es am Markt.



Der FuW Swiss 50 Index klettert schliesslich um 0,63% auf 2223,68 Punkte. Der SMI schloss um 0,75% höher auf 11'342,86 Zählern. Im Vergleich zum Schluss am Gründonnerstag hat der Leitindex damit in der laufenden Handelswoche um 1,0% zugelegt. Der SLI ging am Freitag mit einem Plus von 0,58% auf 1772,67 aus dem Handel und der SPI stieg um 0,86% auf 14'859,62 Punkte. Von den 30 SLI-Werten schlossen 24 im Plus und sechs im Minus.



Die deutlichsten Gewinne im SMI/SLI entfielen auf die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (+4,0%). Das Zürcher Institut könnte in der Erwartung vieler Investoren von der turbulenten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS über die Gewinnung neuer Vermögen profitieren. Zu diesem Lager gehören auch die Analysten der britischen Barclays, die die «Bären»-Titel nun auf Übergewichten hochgestuft haben.



Die Titel der UBS (+2,1%) und in ihrem Sog auch die CS-Aktien (+1,7%) erhielten Unterstützung von den US-Konkurrenten JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup, die mit ihren Quartalszahlen überzeugen konnten. Anleger hatten nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit Spannung auf die Bekanntgabe der ersten Geschäftsberichte der US-Grossbanken gewartet.



Deutlich im Plus schlossen auch die Titel des PC-Zubehörherstellers Logitech (+2,6%). Im Handel wurde auf eine Analyse bei «The Market» verwiesen, in der die strategischen Stärken des Technologieunternehmens weiterhin als intakt bezeichnet wurden. Auch die Titel des Chipherstellers AMS-Osram (+1,8%) zogen deutlich an.



Nach dem starken Vortag ging es mit den Titeln des Luxusgüterkonzerns Richemont (+3,2) erneut aufwärts, während die Aktien der Konkurrentin Swatch (+0,5%) bescheidener zulegten. Hatte am Donnerstag noch ein starker Jahresstart des Luxusgüterkonzerns LVMH für Kursgewinne gesorgt, verwiesen Händler zum Wochenschluss auf erfreuliche Absatzzahlen des Hongkonger Uhrenhändlers Chow Tai Fook.



Bei den Schwergewichten sorgten kräftige Gewinne der Nestlé-Aktien (+1,2%) für Unterstützung für die Indizes. Die Titel der Pharmariesen Novartis (+0,4%) und Roche (+0,2%) schlossen dagegen nur leicht im Plus.



Zu den Tagesverlierern gehörten dagegen die Aktien des Logistikers Kühne+Nagel (-1,5%). Beobachter verwiesen auf eine Abstufung durch Exane BNP Paribas auf neu «Underperform». Die Analysten der französischen Grossbank erachten die Kursbelebung der Titel in den vergangenen Wochen laut ihrem Kommentar als übertrieben.



Schwach zeigten sich zudem die Titel des Versicherers Zurich (-1,4%). Die deutlichsten Verluste erlitten zumindest optisch die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (-5.7% oder -5,38 Fr.), diese wurden allerdings ex-Dividende gehandelt werden. Die Ausschüttung liegt bei 6.40 $ oder umgerechnet 5.70 Fr.



Am breiten Markt ging es mit den Titeln des Industrieunternehmens Comet (-3,5%) nach Zahlen zum ersten Quartal abwärts. Stark nach oben ging es dagegen mit den Dätwyler-Aktien (+8,4%), für welche die UBS die Kauf-Empfehlung bei angehobenem Kursziel bekräftigte.

New York: Im Minus - Gute Konjunkturdaten befeuern Zinssorgen

Kursgewinne im US-Finanzsektor nach starken Geschäftszahlen von Banken haben am Freitag die US-Aktienindizes nicht vor Verlusten geschützt. Der Grund waren mehrheitlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, sodass die Hoffnung auf eine baldige Zinspause der Notenbank Fed wieder einen Dämpfer bekam. Die wichtigen Einzelhandelsumsätze gingen zwar überraschend deutlich zurück, die Industrieproduktion sowie das Konsumklima der Uni Michigan überraschten aber positiv.



In der Folge rutschen die Indizes ab. Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,58% auf 33 831,68 Punkte. Damit zeichnet sich für den Leitindex aber immer noch eine positive Wochenbilanz ab. Der tags zuvor besonders starke technologielastige Nasdaq 100 gab am Freitag um 0,52% auf 13 041,50 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,29% auf 4134,05 Punkte.



Geschäftsberichte aus der Finanzbranche kamen unterdessen gut an. JPMorgan gewannen 7% und Citigroup 2,8%. Wells Fargo aber standen etwas tiefer. JPMorgan schraubte das Gewinnziel für das laufende Jahr nach oben, Wells Fargo musste im ersten Quartal weniger abschreiben als befürchtet und die Citigroup schnitt im Handel mit fest verzinsten Wertpapieren deutlich besser ab als am Markt erwartet.



Anleger hatten nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit Spannung auf die Bekanntgabe der ersten Geschäftsberichte von US-Grossbanken gewartet. Die zentrale Frage war, ob und in welchem Ausmass die jüngsten Schieflagen von US-Regionalbanken wie der Silicon Valley Bank auch in den Bilanzen der grossen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben. Hier zeichnet sich nun eine Entspannung ab.



Die Aktien von Boeing rutschten um 7% ab. Der US-Luftfahrtkonzern hat ein neues Problem mit dem früheren Krisenflieger 737 Max. Wegen Fertigungsmängeln und Inspektionen müssen die Auslieferungen gedrosselt werden. Die US-Flugaufsicht FAA sei informiert. Die neuen Mängel wurden beim Zulieferer Spirit Aerosystems festgestellt, der die Flugzeugrümpfe von vielen der 737-Max-Mittelstreckenjets fertigt. Dessen Aktien verloren ein Fünftel.



Die Anteile von Unitedhealth notierten rund 3% schwächer, obwohl sich der Krankenversicherer nach dem ersten Quartal für den Jahresgewinn etwas optimistischer zeigte.

Bonds Schweiz: Etwas schwächer zum Wochenschluss

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert zum Wochenschluss ein wenig schwächer. Ursache dafür sind laut Händlern höhere Swapsätze, die von den Zinserwartungen der Marktteilnehmer nach oben getrieben würden. Dies belastet wiederum die Kurse der Anleihen und lässt im Gegenzug deren Renditen steigen.



Der Auftrieb komme aus der Eurozone, wo weiter auf steigende Zinsen spekuliert werde, heisst es am Markt. So hatte zuletzt unter anderem Joachim Nagel, der Präsident der Deutschen Bundesbank, weitere Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) in Aussicht gestellt. Nach aktueller Prognose werde die Teuerungsrate erst 2025 wieder die Grössenordnung der angestrebten 2% erreichen.



Aber auch in der Schweiz gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Juni den Leitzins um weitere 50 Basispunkte erhöhen wird. Dagegen hatten schwächere Konjunkturdaten und ein nachlassender Preisdruck in den USA die Zinserhöhungserwartungen gedämpft.



Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA richten. Veröffentlicht werden am Nachmittag unter anderem Daten zur Preisentwicklung, zur Industrieproduktion und zur Umsatzentwicklung im Detailhandel, die am Markt jeweils grössere Beachtung finden.



Am Berichtstag wurde der Primärmarkt bisher nicht beansprucht, dennoch geht eine vergleichsweise gute Emissionswoche zu Ende. Insgesamt wurden 8 Anleihen über knapp 2,5 Mrd. Fr. emittiert, dies nach drei Anleihen über 605 Mio. Fr. in der Woche vor Ostern. Dabei entfällt mit 1,035 Mrd. Fr. der Löwenanteil auf das Triopack der Pfandbriefzentrale, weitere 724 Mio. hat die Eidgenossenschaft aufgenommen.



Positiv sei gewesen, dass mit der Bank of Montreal und der Credit Agricole SA wieder zwei ausländische Emittenten aus dem Finanzsektor erfolgreich hätten Geld aufnehmen können, sagte ein Händler. Denn nach dem Debakel um die AT1-Anleihen der Credit Suisse hätten viele Marktteilnehmer befürchtet, dass dieses Segment nun für einige Zeit eher gemieden würde. Aber auch das Nichtbanken-Segment «funktioniert bestens», wie das Beispiel der Baloise Holding gezeigt habe. «Das macht Mut auf einen starken Frühling», so der Händler.



Um 13.30 Uhr notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 148 BP tiefer auf 142,08%. Der Umsatz beträgt allerdings nur 5 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 40 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert zur Berichtszeit um 4 BP leichter auf 124,73%.



Bisher sind 16 Eidgenossen gehandelt. Davon notieren 12 zu tieferen und vier zu höheren Kursen. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,993 und die der zehnjährigen mit 1,044% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,12 von 1,025% am Vortag.

Devisen: Dollar gegenüber Euro und Franken stärker

Der Kurs des Euro ist am Freitag im Nachmittagshandel gegenüber dem US-Dollar merklich unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1.1000 $. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1.1076 gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Anfang April 2022.



Der Euro unterbrach so seinen jüngsten Aufwärtstrend. Vor allem die Erwartung eines absehbaren Endes der Leitzinserhöhungen in den USA hatte den Dollar zuletzt belastet. Nun zeigte er sich wieder stärker. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Greenback zu und überschritt die Marke von 0.89 Fr. Zuletzt notierte er bei 0.8943. Am Morgen hatte er noch 0.8879 Fr. gekostet. Das Währungspaar EUR/CHF zeigt sich derweil nur leicht verändert bei 0.9837 nach 0.9827 am Morgen.



Die US-Notenbank Fed dürfte laut einer Mehrheit der Finanzmarktexperten nur noch einmal den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben und dann eine Zinspause einlegen. Zuletzt hatte sich die hohe Teuerung abgeschwächt. Am Freitag bestätigten gefallene Einfuhrpreise und überraschend deutlich gesunkene Einzelhandelsumsätze das Bild.



Auftrieb erhielt der Dollar am Nachmittag jedoch durch Aussagen von Fed-Direktor Christopher Waller. Er forderte eine weitere Verschärfung der Geldpolitik, da die Inflation immer noch sehr hoch sei und der Arbeitsmarkt sehr robust. Wie stark die Fed die Zinsen anheben müsse, hänge von weiteren Konjunkturdaten und den Bedingungen an den Kreditmärkten ab. Andere Mitglieder der Fed hatten sich zuletzt zurückhaltender als Waller geäussert. Steigende Zinsen stützen tendenziell eine Währung.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88440 (0.88058) britische Pfund und 146.60 (146.81) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 2000 $ gehandelt. Das waren rund 40 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise steigen etwas – vierte Woche mit Gewinnen in Folge

Die Ölpreise haben am Freitag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 86,39 $. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 58 Cent auf 82,73 $.



Am Vormittag (MESZ) wurde bekannt, dass die Internationale Energieagentur (IEA) im Lauf des Jahres mit einem Rückgang des Angebots auf dem Weltmarkt rechnet. Eine ab Mai angekündigte Kürzung der Ölproduktion durch Länder der Opec+ dürfte das Angebot demnach zum Ende des Jahres um 0,4 Mio. Barrel pro Tag senken.



Dagegen hat die IEA die Prognose für die weltweite Rohöl-Nachfrage im laufenden Jahr kaum verändert. Der Interessenverband führender Industriestaaten rechnet mit einer globalen Nachfrage von durchschnittlich 101,9 Mio. Barrel pro Tag, wie aus dem Monatsbericht hervorgeht. Das sind 0,1 Mio. weniger als zuletzt erwartet.



Der sich am Nachmittag deutlich erholende US-Dollar hat die Ölpreise nur kurzzeitig belastet. Mit den leichten Gewinnen steuern die Ölpreise auf die vierte Woche infolge mit höheren Notierungen zu. Marktbeobachter sprachen von der längsten Aufwärtsbewegung seit Juni. Der Preis für Brent-Öl hat seit Montag um etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Wichtiger Preistreiber am Ölmarkt bleibt die angekündigte Förderkürzung zahlreicher Ölstaaten der Opec+. In der Ölallianz sind Opec-Mitglieder und andere wichtige Förderstaaten zusammengeschlossen, darunter Russland.

Wallstreet: Deutliche Gewinne – Hoffen auf Zinspause

Konjunkturdaten haben am Donnerstag vor allem US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen steigender Zinsen etwas gedämpft. Nachdem sich die allgemeine Inflation in den USA zuletzt merklich abgekühlt hatte, schwächte sich nun auch der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet ab. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise. Daran sowie an den Zahlen vom Arbeitsmarkt richtet die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg unterdessen in der Vorwoche stärker als prognostiziert. Anleger stellen sich nun die Frage, ob das Fed im Mai den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte anheben wird oder nicht vielleicht doch eine Zinspause einlegen könnte. Im Zuge dessen gewann der Nasdaq 100 rund 2% auf 13’109 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,3% auf 4146 Zähler zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit + 1,1% auf 34’029 Punkten.

Die Gewinnerliste im Dow führten die Aktien Apple mit 3,4% an. Der Elektronikriese kommt im Bemühen um mehr Unabhängigkeit von China voran. Im vergangenen Geschäftsjahr produzierten die Kalifornier in Indien iPhones im Gegenwert von rund 7 Mrd. $ und damit dreimal so viel wie im Jahr zuvor, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Ein unerwartet guter Ausblick von Delta Air Lines nützte den Aktien der Fluggesellschaft nichts, sie prallten an der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend ab und verloren 1,1%. Die Papiere des Wettbewerbers American Airlines gaben nach ihren kräftigen Vortagesverlusten wegen verfehlter Erwartungen an das erste Quartal moderat nach. United Airlines hingegen verbuchten Kursgewinne von 1,3%.

Die in den USA gehandelten Papiere von Alibaba stiegen um 2,5%, nachdem sie im chinesischen Handel noch deutlich gefallen waren. Medienberichten zufolge ist die japanische Technologieholding Softbank dabei, sich von einem Grossteil der Anteile an dem E-Commerce-Riesen zu trennen. Gemäss einer Bloomberg-Analyse hat Softbank in diesem Jahr bereits Alibaba-Aktien im Wert von rund 7,3 Mrd. $ veräussert.

Asiatische Börsen folgen Wall Street ins Plus

Die grossen asiatischen Börsen haben am Freitag angetrieben durch eine freundliche Wallstreet zugelegt. Dabei stachen japanische Aktie erneut mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung hervor. Auf Wochensicht legten die Börsen der Region Asien-Pazifik um rund 1% zu.

Die Märkte profitierten von Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank. Den entscheidenden Impuls hatten die US-Erzeugerpreise am Vortag geliefert. Dabei sei der Anstieg zum Vorjahresmonat noch stärker als vom Markt erwartet zurückgegangen, hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. «Entsprechend könnte die Fed zu einer weniger restriktiven Politik veranlasst werden als bislang noch angenommen.» Günstige Signale gab es auch von der asiatischen Geldpolitik. Die Notenbank von Singapur hielt nach fünf Sitzungen mit restriktiveren Entscheidungen nun erstmals still.

Die leicht rückläufigen US-Futures hemmten den Vorwärtsdrang der asiatischen Börsen allerdings etwas. Zudem stehen am Nachmittag noch eine ganze Reihe wichtiger US-Wirtschaftsdaten an. Vor dem Wochenende zügelte das die Anlagebereitschaft etwas.

Japanische Aktien gehörten mit einem Plus von über 1% zu den stärksten Märkten. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 1,2% fester mit 28’493,47 Zählern. Aktien von Fast Retailing kletterten nach besser als von Experten erwartet ausgefallenen Zahlen deutlich. Die Aussichten auf eine weiter lockere Geldpolitik und günstige Bewertungen wurden schon an den Vortagen als Pluspunkte für Japan genannt.

An den chinesischen Börsen ging es etwas zurückhaltender zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte zuletzt um 0,31% auf 20’407,30 Punkte zu. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,57% auf 4092,08 Punkte. Ähnlich sah es an der australischen Börse aus. Der Leitindex S&P ASX 200 gewann 0,51% auf 7361,60 Punkte.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.