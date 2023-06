Der Chart des Tages – US-Beschäftigungsaufbau verlangsamt sich nur sukzessive Trotz Zinsanstieg und rezessiver Tendenzen entwickelt sich der Arbeitsmarkt erstaunlich robust. Susanne Toren

Quelle: Commerzbank

Im Vorfeld der morgen zur Veröffentlichung anstehenden, viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften lebhaft – trotz des scharfen Zinserhöhungskurses und immer deutlicherer Zeichen der Konjunkturabschwächung. Gibt es erstmals eine US-Rezession bei Vollbeschäftigung, wie Analysten der Landesbank Baden Württemberg (LBBW) vermuten?

So werden weiterhin monatlich weit mehr Stellen angeboten, als Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen. Entsprechend ist die Arbeitslosenquote mit 3,4% so niedrig wie zuletzt vor siebzig Jahren. Nur allmählich schwächen sich einzelne Indikatoren ab. So sinkt etwa die Zahl der Zeitarbeitskräfte, die den Unternehmen häufig als Konjunkturpuffer dienen. Dies war in der Vergangenheit nur im Vorfeld von Rezessionen zu beobachten. Zudem: Der Sechsmonatsdurchschnitt des monatlichen Beschäftigungszuwachses sinkt sukzessive (vgl. Chart), wenngleich von einem sehr hohen Niveau aus.

Der erstaunlich robuste US-Arbeitsmarkt spricht gemäss Analysten der Commerzbank dafür, dass im Mai 200’000 Stellen entstanden sind, nach 253’000 im April (Konsens 180’000). Damit würde die Arbeitslosenquote wohl unverändert bleiben. Muss die US-Notenbank ihre geldpolitischen Zügel nun doch noch weiter anziehen, um die gewünschte Abschwächung am Arbeitsmarkt zu erreichen und hierüber den Preisauftrieb in den Griff zu kriegen? Nicht auszuschliessen. Und auch der Markt erachtet eine erneute Erhöhung im Juni nun schon nicht mehr als unwahrscheinlich.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

