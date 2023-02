Kryptowährungen – US-Börsenaufsicht wirft Terra-Gründer Betrug vor Berichten eines US-Bundesgerichts zufolge steht Terraform-Labs-Gründer Do Kwon unter Verdacht, einen Betrug mit einem Marktverlust von mindestens 40 Mrd. $ begangen zu haben.

Do Kwon ist der südkoreanische Mitbegründer und Chef von Terraform Labs mit Sitz in Singapur, der Muttergesellschaft der abgestürzten Stablecoin TerraUSD und der Kryptowährung Luna. Bild: Woohae Cho/Bloomberg

Die US-Börsenaufsicht SEC wirft dem Krypto-Entwickler Dow Kwon und seiner Firma Terraform Labs Betrug von Investoren vor. Das geht aus Dokumenten eines Bundesgerichts im südlichen Distrikt von New York hervor. Der Beschuldigte habe ein betrügerisches System betrieben, das zu einem Marktverlust von mindestens 40 Mrd. $ geführt habe, hiess es weiter in dem Schriftstück. Do Kwon ist der südkoreanische Mitbegründer und Chef von Terraform Labs mit Sitz in Singapur, der Muttergesellschaft der abgestürzten Stablecoin TerraUSD und der Kryptowährung Luna.

Die SEC forderte, dass der Beklagte mit Strafen belegt wird, die unrechtmässig erworbenen Gewinne zurückzahlen muss und er künftig keine Krypto-Geschäfte mehr tätigen darf. Die Kryptomärkte waren durch den Kollaps der Cyber-Devise TerraUSD im Mai 2022 massiv unter Druck geraten, nachdem die Stablecoin ihre Anbindung an den Dollar eingebüsst hatte. Bei TerraUSD versagte der Stabilitätsmechanismus, als Investoren das Vertrauen in frei handelbare Cyber-Devise Luna verloren. Bei Terraform war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

REUTERS

