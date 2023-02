Konjunktur USA – US-Bürger steigern Konsum Im Januar haben die Konsumenten in den USA trotz der anhaltenden Inflation überraschend mehr ausgegeben.

Die Konsumenten haben ihre Ausgaben im Januar zum Vormonat um 1,8% gesteigert, wie das Handelsministerium am Freitag mitgeteilt hat. Bild: Dustin Chambers/Bloomberg

Die US-Verbraucher haben sich Anfang des Jahres trotz anhaltend hoher Inflation wieder spendabler gezeigt als zuletzt. Sie steigerten ihre Ausgaben im Januar um 1,8% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 1,3% gerechnet, nach einem Rückgang von revidiert 0,1% im Dezember. Die Verbraucherinnen und Verbraucher bilden mit ihrem Konsum das Rückgrat der US-Wirtschaft. Angeschoben wurden die Ausgaben wohl auch durch die Erhöhung der Lebenshaltungskosten von 8,7% für die mehr als 65 Mio. Sozialversicherungsempfänger. Dies war das grösste Plus seit 1981.

Die Inflationsrate für Waren und Dienstleistungen war im Januar leicht auf 6,4% von 6,5% im Dezember gefallen. Dies war bereits der siebte Rückgang in Folge und zugleich der niedrigste Wert seit Oktober 2021. Im Kampf gegen die Inflation hat die US-Notenbank Fed die Zinsen zuletzt massiv erhöht. Ein Inflationsmass, das die US-Notenbank Fed besonders beobachtet, sind die persönlichen Ausgaben der Konsumenten. Dabei bleiben Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert, die stark schwanken. Dieser sogenannte PCE-Kernindex stieg im Januar auf eine Jahresteuerungsrate von 4,7%, nach revidiert 4,6% im Dezember.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.