Der Chart des Tages – US-Büromärkte leiden unter Strukturbruch Die Leerstandsquote bei den Büroflächen ist nach wie vor hoch – gerade an der amerikanischen Westküste. Susanne Toren

Quelle: Dekabank

Selbst in den Downtown-Lagen (Class A) bleibt der US-Büromarkt schwierig (vgl. Chart). Landesweit hat die Class-A-Leerstandsquote mit rund 19% ein neues Rekordhoch erklommen. Mit Ausnahme von Dallas und Houston stieg der Leerstand weiter, am stärksten in San Francisco. Zuvor hatte dort der Tech-Boom viele Jahre lang den Büromarkt beflügelt. Der grösste Mietrückgang bei Gewerbeimmobilien wurde ebenso in San Francisco verzeichnet, dahinter folgt Boston.

Angesichts der andauernden, strukturellen Anpassungen der Büronachfrage dürfte auch das zweite Halbjahr schwierig bleiben. Den Strukturbruch zur Vorpandemie verdeutlicht beispielsweise der Auslastungsgrad im öffentlichen Nahverkehr, der in den grossen Verdichtungszentren nach wie vor weniger als 70% des Vor-Corona-Niveaus beträgt.

Der S&P-500-Subindex Real Estate, der hauptsächlich grosse Unternehmen im (Gewerbe-)Immobilienbereich umfasst, konnte sich von der schlechten 2022-Performance im bisherigen Jahresverlauf denn auch kaum berappeln und bleibt mit einem mageren Plus von 2,5% weit hinter dem Gesamtmarkt zurück.



Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

