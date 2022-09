Frühindikatoren der Konjunktur – US-Detailhändler im Aufwind Die Einzelhändler steigern ihren Umsatz im August überraschend. Analysten haben mit stagnierenden Einnahmen gerechnet.

Die Einzelhandelsumsätze sind trotz der Inflationssorgen gestiegen. Bild: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Die Einzelhändler in den USA haben ihre Umsätze im August überraschend gesteigert. Sie legten zum Vormonat um 0,3% zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit stagnierenden Einnahmen gerechnet. Im Juli hatte es nach revidierten Daten ein Minus von 0,4% gegeben. Zunächst war von einer Stagnation die Rede gewesen.

«Die Einzelhandelsumsätze sind trotz der Inflationssorgen zwar gestiegen, allerdings wurden die Vormonatswerte deutlich nach unten revidiert. Zudem sind die Umsätze ohne die Pkw-Komponente gesunken», erklärte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Die hohe Inflation schmälert die Kaufkraft der US-Verbraucher. Die Teuerungsrate fiel im August zwar auf 8,3% von 8,5% im Juli. Experten hatten jedoch mit einem deutlicheren Nachlassen des Preisauftriebs gerechnet, der weit über das Ziel der Notenbank Fed von 2,0% hinausgeschossen ist. Die Fed hat die ausufernde Inflation zuletzt mit ungewöhnlich grossen Zinsschritten bekämpft.

An den US-Terminmärkten wird damit gerechnet, dass die Notenbank am 21. September einen dritten grossen Zinsschritt in Höhe von 0,75 Prozentpunkten folgen lassen wird. Damit würde der Schlüsselzins auf eine Spanne von 3,00 bis 3,25% gehievt. Auch eine noch drastischere Anhebung um einen vollen Prozentpunkt ist denkbar. «Die Fed muss sicherstellen, dass die hohe Inflation nicht dauerhaft ist und den langfristigen Wachstumspfad schädigt. Die kurzfristige Dämpfung der konjunkturellen Entwicklung ist dabei nötig und wird in Kauf genommen», sagte Helaba-Ökonom Wortberg.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.