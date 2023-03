Konjunktur USA – US-Detailhändler mit Umsatzrückgang im Februar Im Februar sinken die Einnahmen 0,4% gegenüber Januar. Ökonomen hatten ein Minus von 0,3% erwartet.

Die Teuerungsrate in den USA fiel im Februar auf 6% von 6,4% im Januar. Bild: Wilfredo Lee/AP Photo/Keystone

Der US-Detailhandel hat nach einem guten Start ins Jahr im Februar Einbussen erlitten. Die Einnahmen sanken 0,4% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 0,3% gerechnet. Im Januar hatte es ein noch ein Plus von revidiert 3,2% gegeben.

Die Teuerungsrate fiel im Februar auf 6% von 6,4% im Januar. Die Zentralbank dürfte dennoch am 22. März auf Zinserhöhungskurs bleiben, da ihr Inflationsziel von 2% noch immer nicht in Sichtweite ist. An den Finanzmärkten wird trotz der jüngsten Turbulenzen im US-Bankensektor eine Erhöhung um einen Viertel-Prozentpunkt erwartet. Derzeit liegt der Schlüsselzins in einer Spanne von 4,5 bis 4,75%.

REUTERS

