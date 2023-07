Konjunktur USA – US-Detailhandel schneiden schwächer ab als erwartet Die US-Händler erzielen im vergangenen Monat nur ein kleines Umsatzwachstum. Immer noch hohe Lebenshaltungskosten bremsen die Konsumenten.

Befragte Experten hatten im Juni bei den US-Detailhändlern ein Umsatzplus von 0,5% erwartet. Bild: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg

Die US-Detailhändler haben im Juni nur ein mageres Umsatzplus eingefahren. Ihre Erlöse legten um 0,2% zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten hingegen ein Plus von 0,5% erwartet, nach einem Umsatzanstieg von aufwärts revidiert ebenfalls 0,5% im Mai.

«Die US-Kauflaune schwächelt etwas», erklärte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Die Einzelhandelsumsätze seien zwar gestiegen und der Vormonat sei nach oben revidiert worden. Allerdings hätten die frischen Zahlen die Konsensschätzung der Ökonomen verfehlt. «Zudem gilt es zu beachten, dass es sich um nominale Daten handelt und damit die Preisentwicklung das reale Bild noch überzeichnet. In realer Rechnung dürften die Einzelhandelsumsätze stagniert haben», erläuterte der Experte.

Gebremst wird die Kauflust der US-Verbraucher durch die noch immer hohen Lebenshaltungskosten. Sinkende Energiepreise sorgten allerdings dafür, dass die Teuerungsrate in den USA im Juni auf 3% von 4% im Mai zurückging. Dies ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Die US-Notenbank Federal Reserve hat im Kampf gegen die hohe Inflation nach zehn Zinserhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Spanne von 5,0 bis 5,25% beibehalten. An den Finanzmärkten wird allerdings damit gerechnet, dass die Fed, die eine Teuerungsrate von 2% anstrebt, auf ihrer Sitzung am 26. Juli eine weitere Zinsanhebung beschliessen wird.

REUTERS

