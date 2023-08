Konjunktur USA – US-Detailhandel zieht unerwartet kräftig an Der Erlös der amerikanischen Detailhändler nimmt im Juli um 0,7% zum Vormonat zu. Dafür haben sich die US-Importe wieder verteuert.

Gebremst wird die Kauflust der US-Verbraucher durch die noch immer hohen Lebenshaltungskosten. Bild: Michael Reynolds/EPA/Keystone

Die US-Detaillhändler haben im Juli ein unerwartet kräftiges Umsatzplus eingefahren. Ihre Erlöse nahmen um 0,7% zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten hingegen nur ein Plus von 0,4% erwartet. Aus den am Dienstag ebenfalls vorgelegten revidierten Daten des US-Handelsministeriums für Juni ergibt sich zugleich, dass das Umsatzplus mit 0,3% einen Tick höher ausgefallen ist als zunächst gemeldet. Ursprünglich waren 0,2%für Juni angegeben worden.

«Die US-Konsumenten zeigen weiterhin Durchhaltevermögen», erklärte Volkswirt Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Das Rezessionsszenario könne wohl langsam eingemottet werden. «Eine sanfte Landung der US-Wirtschaft zeichnet sich immer mehr ab,» fügte er hinzu. Aus Sicht seines Kollegen Ralf Umlauf von der Helaba ist das Plus im Einzelhandel überraschend hoch ausgefallen. «Dennoch gibt es keinen Grund, die Zinserwartungen bezüglich der Fed nachhaltig zu überdenken, weil die Industriestimmung im Raum New York deutlich enttäuscht hat,» merkte er an. «Die Marktteilnehmer scheinen die positive Überraschung bei den Einzelhandelsumsätzen aber höher zu gewichten,» erklärte der Experte.

US-Importpreise ziehen im Juli zum Vormonat wieder an

Die US-Importe haben sich im Juli verteuert und befeuern damit die Inflation. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im vergangenen Monat gegenüber Juni um 0,4%. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 0,2% gerechnet. Im Juni waren die Importpreise noch gefallen – und zwar um 0,1% gegenüber Mai. Zunächst war von minus 0,2% die Rede gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat verbilligten sich die amerikanischen Importe im Juli um 4,4%. Im Juni waren die Einfuhrpreise um revidiert 6,1% zurückgegangen.

Da die weltgrösste Volkswirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, wirken die Einfuhrpreise verzögert auch auf die allgemeine Inflation und kommen somit bei den Verbrauchern an. Die Teuerungsrate legte in den USA zuletzt wieder zu – auf 3,2% von 3% im Juni. Die Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5% erhöht, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Wie es im September mit den Zinsen weitergeht, liess sie offen.

Hinweise auf den weiteren Kurs erhoffen sich Investoren vom Notenbanksymposium in Jackson Hole. In der Vergangenheit war die Konferenz im US-Bundesstaat Wyoming, die dieses Jahr vom 24. bis 26. August stattfindet, oft ein Forum für wichtige geldpolitische Signale. Dort stimmte Fed-Chef Jerome Powell voriges Jahr Investoren auf einen langen Kampf gegen die Inflation ein.

