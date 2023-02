Konjunktur USA – US-Detailhändler erwischen guten Start ins Jahr Dank einer deutlich belebten Konsumnachfrage verzeichnen US-Einzelhändler im Januar starke Umsätze. Auch die US-Industrie kann zulegen.

Im Dezember hatte es bei den Einnahmen noch ein Minus von 1,1% gegeben. Bild: David Goldman/AP Photo/Keystone

Die Einzelhändler in den USA sind mit überraschend kräftigen Umsatz-Zuwächsen ins Jahr gestartet. Die Einnahmen legten im Januar um 3,0% zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,8% gerechnet. Im Dezember hatte es ein Minus von 1,1% gegeben.

«Zu Beginn des Jahres hat sich die Konsumnachfrage deutlich belebt, auch wenn der starke Pkw-Absatz und der wieder höhere Benzinpreis ihren Teil zu dieser Entwicklung beigetragen haben», erklärte Helaba-Ökonom Ralf Umlauf mit Blick auf die Januar-Daten. Im Hinblick auf die Zinserhöhungserwartungen dürften die überraschend kräftig ausgefallenen Umsatz-Zahlen laut dem Experten unterstützend wirken.

Denn die Inflation in den USA erweist sich als hartnäckiger als gedacht. Die Teuerungsrate fiel im Januar nur minimal auf 6,4% von 6,5% im Dezember. Das Ziel der Notenbank Fed – eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent – bleibt somit noch ein gutes Stück entfernt. Die US-Währungshüter hatten den Leitzins Anfang des Monats um einen Viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75% angehoben. An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass noch mindestens zwei Erhöhungen folgen werden.

US-Industrie mit grösstem Produktionsplus seit fast einem Jahr

Die US-Industrie hat ihre Produktion im Januar so stark ausgeweitet wie seit knapp einem Jahr nicht mehr. Die Unternehmen stellten zu Jahresbeginn 1,0% mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,8% gerechnet, nachdem die Erzeugung im Dezember noch um 1,8% gefallen war.

Die gesamte Produktion – bei der neben der Industrie auch Versorger und Bergbau berücksichtigt werden – stagnierte zum Jahresauftakt. Grund dafür ist der Einbruch bei den Versorgern, deren Ausstoss um 9,9% fiel. Dafür sorgten die milderen Temperaturen nach dem Wintereinbruch im Dezember.

Die US-Industrie macht gut 11% des Bruttoinlandsproduktes der weltgrössten Volkswirtschaft aus. Ihr droht ein schwieriges Jahr, da die gestiegenen Zinsen die Nachfrage nach Gütern, die oft auf Kredit gekauft werden, dämpfen dürfte.

Produktionszuwächse gab es in der Autoindustrie. Auch die Erzeugung von langlebigen Gütern wie Maschinen, Computer- und Elektronikprodukten sowie elektrischen Ausrüstungen, Geräten und Komponenten wurde zum Jahresauftakt hochgefahren. Die Produktion von Verbrauchsgütern wie Chemikalien und Nahrungsmitteln nahm ebenfalls zu.

Der Internationale Währungsfonds sagt der US-Wirtschaft in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,4% voraus, dem 2024 ein Plus von 1,0% folgen soll. Im vergangenen Jahr hatte es noch zu einem Wachstum von 2,1%gereicht, nachdem es 2021 wegen Corona-Nachholeffekten sogar einen Anstieg von 5,9% gegeben hatte.

REUTERS

