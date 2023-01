Konjunktur USA – US-Produzentenpreise klettern nicht mehr so stark Die Erzeugerpreise legten im Dezember um 6,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat zu – Experten hatten mit 6,8% gerechnet. Unterdessen fuhr die US-Industrie ihre Produktion im gleichen Zeitraum weit stärker als erwartet zurück.

Die Produzenten in den USA drehen nicht mehr so kräftig an der Preisschraube und sorgen damit für weniger Inflationsdruck. Die Erzeugerpreise legten im Dezember um 6,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, nach revidiert 7,3% im November, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember mit 6,8% gerechnet.

Die Preise gelten ab Fabriktor – also bevor die Erzeugnisse weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Daher gelten sie als frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Diese stiegen im Dezember um 6,5%, nachdem die Inflationsrate im vorangegangenen Monat noch bei 7,1% gelegen hatte.

Das Stabilitätsziel der Notenbank Federal Reserve von 2,0% bleibt damit noch immer noch in weiter Ferne. Für den Zinsentscheid Anfang Februar haben sich die Finanzmärkte aber darauf eingestellt, dass die Fed weiter den Fuss vom Gas nimmt und den geldpolitischen Schlüsselsatz nur noch um einen Viertel Prozentpunkt anheben wird. Im Dezember hatte sie ihn um einen halben Prozentpunkt erhöht – auf die aktuelle Spanne von 4,25 bis 4,50%.

US-Industrie fährt Produktion im Dezember deutlich zurück

Die US-Industrie hat ihre Produktion im Dezember weit stärker als erwartet zurückgefahren. Die Fertigung wurde um 1,3% zum Vormonat verringert, wie die Notenbank (Fed) am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Minus von 0,3% gerechnet. Zugleich ergab sich für November ein revidiertes Minus von 1,1%. Die gesamte Produktion - neben der Industrie werden hierbei auch Versorger und Bergbau mit berücksichtigt - wurde im Dezember um 0,7 Prozent zurückgefahren. Experten hatten lediglich ein Minus von 0,1 Prozent erwartet.

