Konjunktur USA – US-Erzeugerpreise steigen weniger rasant Der hohe Inflationsdruck lastet weiterhin auf den US-Produzentenpreisen – jedoch nicht mehr so stark wie in den Vormonaten.

Nach den Verbraucherpreisen stiegen auch die Erzeugerpreise im Oktober nicht mehr so stark. Bild: James MacDonald/Bloomberg

Die Hinweise auf ein Abflauen der starken Inflation in den USA mehren sich. Nach den Verbraucher- stiegen auch die Erzeugerpreise im Oktober nicht mehr so stark. Sie legten um 8,0% im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 8,3% gerechnet, nach abwärts revidiert 8,4% im September.

In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - also bevor die Produkte weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Aus ihnen lassen sich frühe Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise ablesen. Diese stiegen im Oktober um 7,7%, nachdem die Inflationsrate im Vormonat noch bei 8,2% gelegen hatte.

Das Stabilitätsziel der Notenbank Fed von 2,0% bleibt damit allerdings immer noch in weiter Ferne. Die US-Währungshüter streben eine Inflationsrate von 2,0% an. Die Federal Reserve treibt den Leitzins seit Monaten in ungewöhnlich grossen Schritten nach oben, um die Inflation in Schach zu halten. Zuletzt erhöhte sie ihn erneut um einen Dreiviertel-Prozentpunkt. Er liegt aktuell in einer Spanne von 3,75 bis 4,00%.

Die Fed will nachlegen, signalisierte aber, dass sie bald etwas Tempo bei den Straffungsschritten herausnehmen möchte. Zuletzt liessen auch Äusserungen von Fed-Vizechefin Lael Brainard darauf schliessen, dass die Notenbank den Leitzins im Dezember nur noch um einen halben Prozentpunkt erhöhen könnte. In einem Bloomberg-Interview nannte sie den überraschend deutlichen Rückgang der Inflationsrate um einen halben Prozentpunkt «beruhigend».

REUTERS

