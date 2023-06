Bankensektor USA – US-Grossbanken in Stresstest wohl wetterfest Trotz der Regionalbankenkrise dürften die grössten Institute des Landes beim diesjährigen Stresstest gut abgeschnitten haben. Das Ergebnis wird am Mittwoch bekannt gegeben.

Im Frühjahr waren die Silicon Valley Bank (SVB) und noch weitere regionale Geldhäuser nach Fehlinvestitionen kollabiert. Bild: Sophie Park/Bloomberg

Trotz der jüngsten Turbulenzen im US-Regionalbanksektor dürften die grössten Institute des Landes beim diesjährigen Stresstest gut abgeschnitten haben. Experten gehen davon aus, dass Bankenriesen wie Morgan Stanley, Bank of America oder JP Morgan beweisen konnten, dass sie mit reichlich Kapital ausgestattet sind, um auch grössere wirtschaftliche Verwerfungen zu meistern. Die Bankenaufseher der Federal Reserve wollen an diesem Mittwoch die Ergebnisse ihres jüngsten Belastungstests veröffentlichen.

Die Kontrolleure prüften die Institute auf ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie viel Kapital eine Bank besitzen muss, um auch einen schweren konjunkturellen Einbruch zu überstehen. Die Federal Reserve hatte die Stresstests als Konsequenz aus der Finanzkrise von 2008 eingeführt, um die Anfälligkeit der Branche regelmässig einschätzen zu können. Die jährliche Belastungsprüfung ist zentral für die Kapitalplanung der Institute. Sie stellt die Weichen sowohl für die Dividendenausschüttungen als auch für die Aktienrückkaufvorhaben der Institute.

Der diesjährige Stresstest steht ganz im Zeichen der jüngsten Regionalbankenkrise in den USA. Im Frühjahr waren die Silicon Valley Bank (SVB) und noch weitere regionale Geldhäuser nach Fehlinvestitionen kollabiert. Im März hatten Kunden begonnen, massiv Gelder von der SVB und anderen Regionalbanken abzuziehen. Hohe unrealisierte Verluste auf US-Staatsanleihen im Zuge der massiven Zinserhöhungen der US-Notenbank hatten einen Vertrauensverlust ausgelöst.

Der diesjährige Stresstest gilt als härteste Prüfung seit Jahren. Dennoch und trotz der jüngsten Turbulenzen gehen Analysten davon aus, dass die 23 getesteten Institute ein Kapital aufweisen werden, das über den regulatorischen Mindestanforderungen liegt. «Der Fed-Stresstest 2023 hat den Banken alles abverlangt und ihnen die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, dass die grössten Institute einen der bisher härtesten Tests bewältigen können», schrieben die Analysten des Bankhauses Wells Fargo vergangene Woche. Ihnen zufolge sollten die Dividenden sicher sein. Banken würden unter den meisten Umständen über genügend überschüssige Mittel verfügen, die sie an die Aktionäre ausschütten könnten.

Kräftiger Konjunktureinbruch im Negativszenario

In den vergangenen Jahren hatte sich die Branche in den Belastungstests stets gut geschlagen. Dennoch gab es nach den jüngsten Turbulenzen im Frühling kritische Stimmen, die den Aufsehern vorwarfen, sie hätten die Verwundbarkeiten der Institute mit Blick auf die Zinsänderungsrisiken in früheren Tests nicht genügend geprüft. 2022 hatten die Aufseher festgestellt, dass die Banken bei einem schweren Wirtschaftseinbruch zusammengenommen insgesamt 612 Mrd. $ verlieren würden. Auch dann besässen sie aber immer noch in etwa doppelt so viel Kapital wie nach den Fed-Vorschriften erforderlich.

Das Negativszenario der Federal Reserve sah diesmal unter anderem ein Hochschnellen der Arbeitslosenquote um 6,5 Prozentpunkte vor. Im Test des vergangenen Jahres waren es nur 5,8 Prozentpunkte gewesen. Die Härteprüfung nimmt im Negativszenario zudem einen 40-prozentigen Einbruch der Preise für Gewerbeimmobilien an. Das Bank Policy Institute, eine Lobbygruppe der Banken in Washington, hatte vergangene Woche vorausgesagt, dass die hypothetischen Verluste der Institute in diesem Jahr wohl etwas höher ausfallen werden als im vergangenen Jahr.

In diesem Jahr wurde zudem erstmals ein sogenannter «explorativer Marktschock» für die acht grössten Banken simuliert. Dieser solle aber nicht die Kapitalanforderungen beeinflussen. Anhand der Ergebnisse will die Federal Reserve aber entscheiden, ob multiple Test-Szenarien in den kommenden Jahren eingeführt würden.

REUTERS

