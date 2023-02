Rückzug vom Schweizer Börsenplatz – US-Grossinvestor Capital Group baut Schweizer Beteiligungen ab Seit dem letzten Sommer hat der Vermögensverwalter bereits bei mehreren Schweizer Unternehmen seine Anteile unter 3% gesenkt, nun auch bei Medmix.

Capital Group bleibt ein gewichtiger Investor auf dem Schweizer Börsenplatz: So sind aktuell noch Beteiligungen an rund einem Dutzend Schweizer Unternehmen gemeldet. Bild: Rafe Swan/Getty Images

Der US-Grossinvestor Capital Group trennt sich von Firmen-Beteiligungen in der Schweiz: Nach Nestlé, Logitech und ABB hat sich der Vermögensverwalter nun auch bei Medmix als Grossaktionär verabschiedet.



Die Capital Group hat ihre Anteile an Medmix von zuletzt 4,87 auf unter 3% gesenkt, wie aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation SER hervorgeht. Damit ist der Grossinvestor unter die Schwelle gefallen, ab der Beteiligungen gemeldet werden müssen.



Der US-Vermögensverwalter war mit einem Anteil von 5,01% von Anfang an bei Medmix investiert nach der Abspaltung des Industrieunternehmens von Sulzer.

Blue Chips auf der Verkaufsliste

Seit dem letzten Sommer hat die Capital Group bereits bei mehreren Schweizer Unternehmen ihre Anteile unter 3% gesenkt: Polypeptide, Sonova und Accelleron standen ebenso auf den Verkaufszetteln wie die Blue Chips Nestlé, ABB und Logitech, an denen die Capital Group zuvor über Jahre beteiligt gewesen war.



Auf Anfrage zu den gehäuften Verkäufen im Schweizer Markt gibt sich die Capital Group bedeckt: Man kommentiere keine individuellen Unternehmen und verfolge auch keinen geografischen Ansatz beim Investieren, sagte eine Sprecherin.

Unsichere Aussichten

Für die Verkaufswelle kommen mehrere Gründe infrage: So sind Aktien wegen der Zinssteigerungen und der wirtschaftlichen Unsicherheiten unattraktiver geworden. In Europa hatten zudem besonders Ende des letzten Jahres noch Energiesorgen belastet, wobei sich hier die Situation inzwischen entspannt hat. Zudem könnte der starke Dollar Investoren aus den USA von internationalen Investitionen abgeschreckt haben. Was genau in diesem Fall zutrifft, bleibt allerdings unklar.



So oder so – Capital Group bleibt trotz allem ein gewichtiger Investor auf dem Schweizer Börsenplatz: So sind aktuell noch Beteiligungen an rund einem Dutzend Schweizer Unternehmen gemeldet. Darunter befinden sich etwa die frühere Medmix-Mutter Sulzer und andere Industriefirmen wie Lem, Sika und Aluflexpack sowie die Biotech-Firmen Bachem und Idorsia.

US-Anleger auf dem Rückzug?

Überhaupt sind Investoren aus den USA für den Schweizer Markt sehr bedeutend: Unter den Grossinvestoren rangieren sie gleich auf Platz zwei nach den einheimischen Anlegern. Dies geht aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP der meldepflichtigen Beteiligungen ab 3% Anteilen hervor. Schweizer Grossaktionäre kontrollieren demnach rund 38% des Aktienkapitals der untersuchten 215 SPI-Firmen, US-Anleger 6,5%. Dahinter folgen britische, deutsche und österreichische Investoren.



Allerdings zeigen die Beteiligungsmeldungen, dass die Schweiz für US-Grossanleger zuletzt an Anziehungskraft eingebüsst hat: Insgesamt meldeten die Amerikaner seit Jahresbeginn zehn Verkäufe und sechs Käufe von Anteilen Schweizer Unternehmen. Bereits 2022 überwogen die 93 gemeldeten Verkäufe die 83 Zukäufe. 2021 hatten sie dagegen noch öfters zu- als verkauft. Weiterhin in Kauflaune sind jedoch die einheimischen Anleger.



Für diese Auswertung wurden alle Meldungen an die SER von Einzelinvestoren berücksichtigt, die als Meldegrund «Verkauf» beziehungsweise «Erwerb» angaben. Beteiligungsänderungen aus anderen Gründen wie beispielsweise Kapitalerhöhungen oder Aktienleihen wurden ausgeklammert.



AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.