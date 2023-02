Konjunktur USA – US-Importpreise mit kleinstem Anstieg seit zwei Jahren Einfuhren in die USA haben sich im Januar im Vergleich zum Dezember um 0,8% verteuert.

Besonders deutlich haben sich im Januar die Erdölimporte verbilligt. Sie haben im Vergleich zum Vormonat um 4,5% nachgegeben. Bild: AmyLaughinghouse/iStockphoto/Getty Images

Die USA importieren sich zu Jahresbeginn deutlich weniger Inflation. Die Einfuhrpreise stiegen nur noch um durchschnittlich 0,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der kleinste Zuwachs seit mehr als zwei Jahren. Im Dezember hatte es noch einen Anstieg von 3,0% gegeben. Von Dezember auf Januar sanken die Importpreise sogar, und zwar um 0,2%. Das war bereits der siebte Rückgang in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus in dieser Höhe gerechnet.

Aus den Einfuhrpreisen lassen sich frühe Signale zur Entwicklung der Verbraucherpreise ablesen, da Veränderungen später auch bei den Konsumenten ankommen. Die hohe Inflation in den Vereinigten Staaten hält sich bislang hartnäckig. Die Teuerungsrate fiel im Januar überraschend nur minimal auf 6,4% von 6,5% im Dezember. Das Ziel der Notenbank Fed - eine Teuerungsrate von 2,0% – bleibt somit noch weit entfernt.

Die US-Währungshüter hatten den Leitzins Anfang des Monats um einen Viertel-Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75% angehoben. An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass noch mindestens zwei Schritte nach oben folgen werden. Die Investmentbank Goldman Sachs geht mittlerweile sogar von drei Schritten aus, die im März, Mai und Juni kommen könnten. Der Zinsgipfel würde damit erst Mitte des Jahres bei einer Spanne von 5,25 bis 5,50% erreicht sein.

Besonders deutlich verbilligten sich im Januar die Erdölimporte. Sie gaben um 4,5% im Vergleich zum Vormonat nach. Dagegen kosteten Lebensmittel und Getränke durchschnittlich 1,3% mehr.

