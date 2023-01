Konjunktur USA – US-Importpreise ziehen überraschend an Einfuhren in die USA verteuerten sich im Dezember um 0,4%. In den fünf Monaten davor gab es jeweils einen Preisrückgang.

Aus den Einfuhrpreisen lassen sich frühe Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise ableiten. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Die Importpreise in den USA haben vor der Jahreswende überraschend angezogen. Die Einfuhrpreise legten im Dezember um 3,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im November war der Zuwachs mit 2,7% niedriger ausgefallen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Importpreise im Dezember überraschend um 0,4% – nach fünf monatlichen Rückgängen in Folge. Im November ergab sich ein Minus von 0,7%. Von Reuters befragte Ökonomen hatten auch für Dezember ein Minus erwartet – und zwar von 0,9%.

Aus den Einfuhrpreisen lassen sich frühe Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise ableiten, da Veränderungen mit zeitlicher Verzögerung auch bei den Konsumenten ankommen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen war im Dezember auf 6,5 von 7,1% im November gefallen. Der sechste Rückgang in Folge bietet der Notenbank Fed Spielraum für einen weniger aggressiven geldpolitischen Kurs. Die Finanzmärkte rechnen damit, dass die Fed den Leitzins Anfang Februar nur noch um ein Viertel Prozentpunkt anheben wird. Der aktuelle Leitzins liegt seit einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember in der Spanne zwischen 4,25 und 4,5%.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.