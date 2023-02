Konjunkturdaten USA – US-Industrie erzielt vor Jahreswende Auftragsplus Die Bestellungen sind im Vergleich zum Vormonat um 1,8% gestiegen. Befragte Ökonomen hatten mit einem höheren Zuwachs gerechnet.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 2,2% gerechnet. Bild: Phynart Studio/Getty Images

Die US-Industrie hat im Dezember ein Auftragsplus eingefahren. Die Bestellungen stiegen zum Vormonat um 1,8%, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 2,2% gerechnet, nach minus 1,9% im November. Die Industrie hat im Januar allerdings ihre Talfahrt beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor sank zu Jahresbeginn um einen vollen Zähler zum Vormonat auf 47,4 Punkte, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer entfernte sich damit noch weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und sackte auf das tiefste Niveau seit Mai 2020 ab.

