Konjunktur USA – US-Industrie fährt Produktion kräftig hoch Die US-Industrie stellte 1% mehr her als im Vormonat. Die befragten Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,1% gerechnet.

Die gesamte Produktion legte im April ebenfalls zu. Bild: Bryan Tarnowski/Bloomberg

Die US-Industrie hat ihre Produktion im April überraschend kräftig gesteigert. Die Unternehmen stellten 1,0% mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit plus 0,1% gerechnet, nachdem die Erzeugung im März um revidiert 0,8% geschrumpft war. Die gesamte Produktion – bei der neben der Industrie auch Versorger und Bergbau berücksichtigt werden – legte im April um 0,5% zu. Experten hatten eine stagnierende Entwicklung erwartet.

REUTERS

