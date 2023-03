Konjunktur USA – US-Industrie mit Miniwachstum Die US-Industrie überrascht die Ökonomen mit einem kleinen Wachstum von 0,1% im Februar. Diese hatten eigentlich mit einem Rückgang von 0,2% gerechnet.

Wegen der steigenden Zinsen dürfte die weltgrösste Volkswirtschaft in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen als 2022 mit 2,1%. Bild: Rachel Jessen/Bloomberg

Die US-Industrie hat ihre Produktion im Februar minimal gesteigert. Die Unternehmen stellten 0,1% mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank (Fed) am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem leichten Rückgang von 0,2% gerechnet, nachdem die Erzeugung im Januar noch um kräftige 1,3% gestiegen war. Die gesamte Produktion – bei der neben der Industrie auch Versorger und Bergbau berücksichtigt werden – stagnierte diesmal. Im Januar hatte es noch zu einem leichte Wachstum von 0,35 gereicht.

Wegen der steigenden Zinsen dürfte die weltgrösste Volkswirtschaft in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen als 2022 mit 2,1%. Die Industriestaatenorganisation OECD geht von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,5% aus. Für 2024 wird sogar nur mit einem Wachstum von 0,9% gerechnet.

Im Schatten der weiter schwelenden Bankenkrise in den USA muss die Notenbank ihren Zinskurs abstecken. Für die Sitzung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch gilt eine kleine Erhöhung um einen Viertel-Prozentpunkt als wahrscheinlich. Die aktuelle Spanne liegt zwischen 4,5 und 4,75%. Die Fed versucht, mit ihrer strafferen Geldpolitik die Inflation einzudämmen – bislang mit mässigen Erfolg. Im Februar lag die Teuerungsrate mit 6% noch immer weit über der Zielmarke der Zentralbank von 2%.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.