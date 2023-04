Konjunktur USA – US-Industrie muss erneut Auftragsminus verkraften Die Bestellungen sind im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,7% zurückgegangen. Befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 0,5% gerechnet.

Die US-Industrie hat die Talfahrt im März beschleunigt. Bild: Elijah Nouvelage/Bloomberg

Die US-Industrie hat im Februar erneut ein Auftragsminus eingefahren. Die Bestellungen gingen zum Vormonat um 0,7% zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 0,5% gerechnet, nach einem abwärts revidierten Rückgang von 2,1% im Januar.

Eine Besserung war zuletzt nicht in Sicht: Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im März sogar beschleunigt, wie die jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) zeigt. Die US-Notenbank (Fed) hat die Zinsen binnen Jahresfrist stark erhöht, was zu gestiegenen Kreditkosten geführt hat. Diese wiederum wirken sich negativ auf die Nachfrage nach Industriegütern aus. Die Fed ist bei ihrem Kampf gegen die ausufernde Inflation allerdings bestrebt, eine sanfte Landung der Wirtschaft zu erreichen und eine tiefe Rezession zu vermeiden. Der Leitzins liegt mittlerweile in einer Spanne von 4,75 bis 5,00%. Noch Anfang 2022 lag er nahe null.

REUTERS/Praphat Inpolsook

Fehler gefunden?Jetzt melden.