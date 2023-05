Konjunktur USA – US-Industrie verlangsamt Talfahrt Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor steigt auf 47,1 Punkte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Auch der US-Bausektor entwickelt sich positiv.

Das Barometer liegt nun den sechsten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im April etwas verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor stieg um 0,8 Zähler auf 47,1 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer näherte sich damit wieder der Wachstumsschwelle von 50 Punkten an, unter der es allerdings nun den sechsten Monat in Folge liegt. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 46,8 Punkte gerechnet. Im März war der Index auf 46,3 Punkte und damit den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gesunken. Die Auftragseingänge zeigten sich im April leicht verbessert und die Beschäftigung stieg wieder an. Die Aktivität in der Branche blieb jedoch angesichts höherer Zinsen und strengerer Kreditvergabe gedämpft.

Auch der US-Bausektor entwickelte sich besser als erwartet. Die Bauausgaben stiegen im März um 0,3% zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Fachleute hatten lediglich mit einem minimalen Plus von 0,1% gerechnet. Im Februar waren die Bausausgaben noch um 0,3% gesunken.

