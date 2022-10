Frühindikatoren der Konjunktur – US-Industrie weitet Produktion aus Die Industrie in Amerika hat ihre Produktion im September viel kräftiger hochgefahren als erwartet.

Befragte Analysten hatten nur mit einem Plus von 0,2% gerechnet. Bild: Scott Olson/Getty Images

Die US-Industrie hat ihre Produktion im September stärker ausgeweitet als gedacht. Die Fertigung wurde um 0,4% zum Vormonat hochgefahren, wie die Notenbank (Fed) am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,2% gerechnet. Zugleich ergab sich nach revidierten Daten für August ein Plus von 0,4%. Die gesamte Produktion – neben der Industrie werden hier auch Versorger und Bergbau mit einbezogen – wurde im September ebenfalls um 0,4% erhöht. Experten hatten lediglich ein Plus von 0,1% auf dem Zettel.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.