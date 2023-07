Industrieproduktion – US-Industrie zieht weiter an Die Aufträge in der US-Industrie haben auch im Mai weiter zugelegt. Jedoch sind sie weniger stark als erwartet angestiegen.

Der Abschwung in der US-Industrie beschleunigte sich im Juni unerwartet deutlich. Bild: Thomas Barwick/Getty Images

Die US-Industrie hat im Mai überraschend wenig Aufträge eingesammelt. Die Bestellungen stiegen zum Vormonat nur um 0,3%, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,8% gerechnet, nach einem Anstieg von 0,3% im April.

Der Abschwung in der US-Industrie beschleunigte sich im Juni unerwartet deutlich. So fiel der Einkaufsmanagerindex um 0,9 Zähler auf 46,0 Punkte, wie Anfang der Woche aus der Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgegangen war. Das ist nicht nur der achte Rückgang in Folge, sondern auch der schlechteste Wert seit mehr als drei Jahren. Das Barometer entfernt sich damit weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.