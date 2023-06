Die Inflationsrate in den USA ist im Mai erneut gesunken. Bild: Caroline Brehman/EPA/Keystone

Einschätzung von Valentin Ade um 14.40 Uhr

Die Inflation in den USA kennt seit elf Monaten nur eine Richtung: abwärts. Mit 4% auf Jahresbasis stand die Teuerung in Amerika im Mai erwartungsgemäss so tief wie seit dem April 2021 nicht mehr. Auch im Monatsvergleich ging sie auf eine Zunahme von nur noch 0,1% zurück. Die Entspannung des Preiswachstums rührt vor allem von substanziell nachlassenden Energiepreisen her. Hartnäckiger zeigt sich mit 5,3% zwar die Kerninflation, die die volatilen Preise für Energie und Nahrungsmittel ausklammert, doch auch hier zeigt die Tendenz klar nach unten.