Die Jahresteuerungsrate in den USA lag im März auf 5%. Bild: Angus Mordant/Bloomberg

Einschätzung von Valentin Ade um 14.45 Uhr

Die Inflation in den USA ist im April auf 4,9% auf Jahresbasis weiter zurückgegangen. Erwartet wurden 5%. Im März stand die Teuerung noch bei 6%, vor knapp einem Jahr lag sie über 9%. Damit ist die Inflation jeden Monat seit vergangenem Juli zurückgegangen. Die Kerninflation, die die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel ausklammert, ist allerdings mit 5,5% höher, und im Monatsvergleich nahmen Inflations- und Kerninflationsrate 0,4% zu, im Vergleich zu 0,1% im März. Das alles zeigt, die Inflation in Amerika sinkt – allerdings recht zäh. So bieten die aktuellen Zahlen Nahrung sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten. Gemäss den Experten der grössten US-Bank JPMorgan dürfte die Inflation im Juni unter 4% sinken und im kommenden Jahr – wenn sich die Mietkomponente normalisiert – auf das Ziel der US-Notenbank Fed von 2% zurückgleiten. Fed-Chef Jerome Powell, der nun wohl tatsächlich seine Zinserhöhungen pausieren dürfte, und eine Minderheit der Ökonomen und Analysten sehen hier den schmalen Pfad für ein sogenanntes Goldlöckchenszenario weiter offen: sinkende Inflation bei gleichzeitiger Vermeidung einer Rezession. Sie sehen sich durch die aktuellen Inflationsdaten, einen soliden US-Konsum und einen weiter boomenden Arbeitsmarkt bestätigt. Auf der anderen Seite steht die Mehrheit der Ökonomen, die warnt: Das dicke Ende kommt. Der aggressivste Zinserhöhungszyklus seit den Achtzigerjahren wird erst noch richtig in das System einschlagen. Die US-Banken haben im ersten Quartal – vor dem Hintergrund der Turbulenzen um regionale Geldhäuser – angefangen, die Kreditvergabe an Unternehmen und Private merklich einzuschränken, und werden das laut eigenen Aussagen weiter tun. Zugleich schwindet mehr und mehr die massive Menge an Covid-Hilfsgeldern aus dem System. Die Zahlen zu neu geschaffenen Stellen der vergangenen Monate wurden deutlich nach unten korrigiert. Es ist ein Frühindikator, der darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft alsbald abkühlen könnte. Corporate America hat sich längst drauf eingestellt. Fusionen und Übernahmen stehen still, der Markt für Börsengänge ist praktisch ausgetrocknet. Anleihe- und Aktienmarkt nehmen schon mal Zinssenkungen für das zweite Halbjahr vorweg, obgleich das Fed beteuert, die Zinsen mindestens bis Ende Jahr hochhalten zu wollen, weil es auf den hartnäckigsten Teil der Inflation im Dienstleistungsbereich fokussiert. Von seinem straffen Kurs wird es nur abweichen, sollte es zu einer Finanzkrise oder Rezession kommen. Egal, was der Ausgang sein wird, der Aktienmarkt steht in allen Szenarien im Risiko, die Gewinne seit Jahresanfang wieder abgeben zu müssen. Anleger sollten sich also vorsichtshalber für stürmischere Zeiten wappnen.