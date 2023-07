Teuerung USA – US-Inflation sinkt spürbar auf 3% Im vergangenen Monat ist die Teuerungsrate in den USA erneut gefallen.

Die US-Konsumentenpreise sind auch im Juni rückläufig. Bild: Andres Kudacki/AP Photo/Keystone

Die Inflationsrate in den USA ist wegen sinkender Energiepreise auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur noch um 3% im Vergleich zum Vorjahresmonat nach 4% im April, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der kleinste Anstieg seit März 2021. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 3,1% gerechnet. Von Mai auf Juni zogen die Preise um durchschnittlich 0,2% an und damit ebenfalls etwas schwächer als erwartet.

Dass die Inflationsgefahren noch nicht gebannt sind, zeigt die Entwicklung der Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel aussen vor bleiben. Diese Rate sank zwar auf 4,8% von 5,3%, bleibt aber hoch. Ökonomen hatten mit diesem Rückgang gerechnet. Die Kernrate gilt als guter Indikator für die grundlegenden Inflationstrends und wird deshalb von der US-Notenbank Fed genau analysiert. Diese strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an.

Die Fed hat zwar im Juni die Zinsspanne bei 5,00 bis 5,25% beibehalten. Diese Pause sollte jedoch nicht als Signal interpretiert werden, dass der Zinsgipfel bereits erreicht sei, sagte der Chef der New Yorker Filiale der Fed, John Williams. Die Fed habe mit ihren Projektionen und in ihrer Kommunikation angedeutet, dass sie noch einen Weg vor sich habe, um die Geldpolitik auf einen ausreichend restriktiven Kurs zubringen, damit die Inflation auf zwei Prozent zurückgehe, sagte Williams der «Financial Times».

Ökonomenstimmen zum spürbaren Rückgang der US-Inflationsrate

Elmar Völker, LBBW: «Gute Nachrichten für die US-Verbraucher: Der Inflationsdruck hat im Juni stärker nachgelassen als erwartet. Das gilt nicht nur in der Gesamtschau, sondern auch wenn man die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausblendet. Tiefer als im Juni war die Gesamtinflation zuletzt im März 2021, die Kernrate lag zuletzt im November 2021 unter der Marke von fünf Prozent. Die deutliche Entspannung der Headline-Inflation muss man zwar mit Verweis auf Basiseffekte relativieren. Es steht daher nicht zu erwarten, dass die Inflation in den kommenden Monaten in vergleichbarem Tempo weiter fällt. Die Kernrate ist zudem noch immer unangenehm hoch, sodass die US-Notenbank kaum umhinkommen dürfte, ihre Leitzinsen Ende des Monats nochmals um 25 Basispunkte anzuheben. Die heutigen Daten eröffnen jedoch die Perspektive, dass die geldpolitische Straffung mit diesem Schritt an ihr Ende kommt – sofern die heutigen erfreulichen Daten nicht bis zum Herbst durch ein überraschendes Wiederanziehen der Teuerung konterkariert werden.»

Thomas Gitzel, VP Bank: «Die US-Inflationsrate sieht beinahe wieder normal aus. Teuerungsraten von drei Prozent sind historisch betrachtet nichts Ungewöhnliches. Gemessen an dem vor einem Jahr gemessenen Höchststand von 9,1% wirken die drei Prozent jedenfalls nicht mehr erschreckend hoch. Die Inflationsrate hat die Intensivstation verlassen und befindet sich in der Rekonvaleszenz. Für die Fed ist auf kurze Sicht die Inflationsthematik nicht mehr so akut wie noch vor wenigen Monaten. Den US-Währungshütern dürften derweil vor allem die im Verhältnis zu ihren bereits vollstreckten Zinsanhebungen noch immer recht lockeren Finanzierungsbedingungen ein Dorn im Auge sein. Zu den noch relativ günstigen Finanzierungsbedingungen tragen auch die gut laufenden Aktienmärkte bei. Gerade deshalb sind die mittelfristigen Inflationsrisiken noch nicht gebannt. Ein weiterer Aspekt dabei ist auch der noch dynamische US-Arbeitsmarkt. Mehr Jobs bedeuten mehr Einkommen und dadurch erwachsende Inflationsrisiken. Gerade deshalb wird die Fed Ende Juli trotz der deutlich gefallenen Inflationsrate weiter an der Zinsschraube drehen.»

Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe: «Bei der Inflation ist noch immer viel zu viel Druck im Kessel. Durch einen Basiseffekt bei den Energiepreisen konnte zwar Dampf entweichen. Ein gegenteiliger Effekt wird den Inflationsdruck im Juli aber wieder erhöhen. Im Trend geht es mit der Inflationsrate jedoch weiter nach unten, nur bei der Kernrate bleibt es recht zäh. Die Notenbank Fed wird die Leitzinsschraube deshalb Ende des Monats nochmals eine Umdrehung fester drehen.»

Ulrich Wortberg, HELABA: «Die Inflation in den USA kommt deutlich zurück. Zwar geht der kräftige Rückgang der Gesamtjahresrate auf einen Basiseffekt zurück, aber auch die Kernteuerung lässt nach und die Konsensschätzung wurde unterschritten. Ein Vormonatsanstieg in Höhe von ‹nur› 0,2% könnte Vertreter der US-Notenbank, die noch auf mehrere Zinserhöhungen pochen, etwas milder stimmen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es auf den preislichen Vorstufen Hinweise darauf gibt, dass die Inflation auch abseits der Energie- und Nahrungsmittelpreise im Jahresverlauf weiter nachgeben wird. Zwar scheint eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 0,25 Prozentpunkte zum Ende dieses Monats so gut wie sicher zu sein, darüber hinausgehende Zinserhöhungserwartungen könnten aber einen Dämpfer erhalten.»

