Teuerung USA – US-Inflation steigt auf 3,2% Nach mehreren Monaten des Rückgangs hat die Inflationsrate in USA im Juli wieder zugelegt.

Der Inflationsdruck in den USA nimmt wieder zu. Bild: Christopher Dilts/Bloomberg

Die ausführliche Analyse Abo Teuerung in Amerika US-Inflation steigt auf 3,2% und gibt doch nach

Die Inflation in den USA ist wieder auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,2% nach 3% im Juni, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Wert von 3,3% gerechnet. Der Anstieg gilt als Rückschlag für die US-Notenbank Federal Reserve. Sie will die Inflation eindämmen und es von der Datenlage abhängig machen, ob sie im September die Leitzinsen weiter erhöht oder nicht.

Beim Blick auf die frischen Zahlen achten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell auch auf die sogenannte Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden. Diese Rate sank leicht auf 4,7%. Ökonomen hatten mit 4,8% gerechnet. Die Kennziffer lässt Rückschlüsse auf die grundlegenden Inflationstrends zu und ist für die Fed daher sehr wichtig. Die Fed hat die Zinsspanne zuletzt auf 5,25 bis 5,5% angehoben. Aus dem Kreis der Währungshüter kamen unterschiedliche Signale, wie es weitergehen soll: Laut Direktorin Michelle Bowman dürften noch weitere Zinserhöhungen notwendig sein, um die Inflation zu zähmen. Der Chef des Fed-Bezirks Atlanta, Raphael Bostic, sah zuletzt hingegen keinen Bedarf mehr für Erhöhungen.

Ökonomen zum Anstieg der US-Inflation

Ulrich Wortberg, Helaba: «Die Inflation in den USA steigt leicht. Dies sollte nicht überinterpretiert werden, nachdem die Gesamtteuerungsrate im Monat zuvor dank eines Basiseffekts deutlich zurückgekommen war. Die Entwicklung auf den Vorstufen lässt darauf hoffen, dass sich in den kommenden Monaten der abwärts gerichtete Trend fortsetzen wird. Dies gilt auch für die Kernteuerung. Hier setzt ein Vormonatsanstieg von erneut 0,2% die US-Notenbank wohl nicht unter Druck, die Zinsen weiter zu erhöhen. Die Zahlen liegen knapp unterhalb der Erwartungen und sollten für anhaltend gedämpfte Zinserwartungen sorgen, zumal die zeitgleich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gestiegen sind als gedacht.»

Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: «Das Resultat ist nicht mehr als ein kleiner Rückschlag, der Inflationsweg zeigt weiter nach unten. Beschwerlich bleibt der Ausblick für die Kerninflation. Bis zur September-Sitzung der Fed wird der Inflationsdruck nicht weit genug abgenommen haben, um das Ende der Leitzinsstraffungen ausrufen zu können. Eine Zinserhöhung liegt damit weiter in der Luft. Nun gilt es, geduldig zu bleiben.»

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.