Die Inflation in den USA erweist sich zu Jahresbeginn als hartnäckiger als gedacht. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Januar nur minimal auf 6,4% von 6,5% im Dezember, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 6,2% gerechnet. Es ist bereits der siebte Rückgang in Folge und zugleich der niedrigste Wert seit Oktober 2021. Doch das Ziel der Notenbank Federal Reserve von einer Teuerungsrate von 2,0% bleibt noch immer weit entfernt.

Im Kampf gegen die hohe Inflation erhöhte die Fed den Leitzins vor der Jahreswende um einen Viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75%. Damit nahm sie nach einer Serie eher grosser Zinsschritte etwas Tempo heraus. An den Terminmärkten wird nunmehr damit gerechnet, dass die Fed die Zinsen noch mindestens zwei Mal anheben wird und der Zinsgipfel dann bei 5,00 bis 5,25% erreicht sein dürfte.

Da der Arbeitsmarkt noch stark sei und die Inflationsraten noch immer auf verhältnismässig hohem Niveau, müssen die US-Währungshüter nach Ansicht des VP Bank Chefökonomen Thomas Gitzel weiter ihren Willen zu Zinsanhebungen bekunden: «Wenn sich aber in den kommenden Monaten die Konjunkturaussichten deutlicher eintrüben und gleichzeitig die Teuerungsraten weiter signifikant fallen, ist in den Frühjahrsmonaten der Zeitpunkt gekommen, ab dem die Fed von weiteren Zinsanhebungen absehen kann.»

«US-Notenbank kann noch nicht zufrieden sein»

Die Inflation in den USA lasse zwar nach, aber nur langsam, so das Fazit der Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz: «Die US-Notenbank kann daher noch nicht zufrieden sein.» Die Experten verweisen darauf, dass sich der rückläufige Inflationstrend vor allem aus der Beruhigung der Energiekosten und der Preise für Waren ohne Energie und Nahrungsmittel speist. «Letztere waren während der Pandemie stark gestiegen, weil die Nachfrage sich von Dienstleistungen wie Kinobesuchen auf Waren wie Möbel und Elektronikgeräte verschoben hatte, während gleichzeitig Lieferkettenprobleme das Angebot beeinträchtigten.» Einen stärkeren Rückgang der Inflation hätten bisher die Dienstleistungen verhindert: «Wichtigster Posten sind hier die Mieten, die auch im Januar wieder kräftig zulegten.»

Der Dollar blieb nach Veröffentlichung der Inflations-Zahlen unter Druck. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, lag um 0,3% niedriger bei 102,90 Punkten.

