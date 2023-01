Teuerung USA – US-Inflationsrate fällt auf 6,5% Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA ist im Dezember erneut zurückgegangen.

Trotz des Rückgangs liegt die Teuerungsrate noch weit über dem Ziel der Notenbank Fed von 2,0%. Bild: Alexander Spatari/Moment/Getty Images

Die Inflation in den Vereinigten Staaten ist vor dem Jahreswechsel deutlich zurückgegangen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Dezember auf 6,5 von 7,1% im November, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 6,5% gerechnet. Es ist bereits der sechste Rückgang in Folge und nährt die Hoffnungen, dass die Inflationswelle abebbt.

Dennoch liegt die Teuerungsrate noch weit über dem Ziel der Notenbank Fed von 2,0%. Diese erhöhte den Leitzins im Dezember um einen halben Prozentpunkt - auf die neue Spanne von 4,25 bis 4,50%. Die Währungshüter sehen mittlerweile erhebliche Fortschritte beim Eindämmen des Preisauftriebs und wollen einen weniger aggressiven Kurs steuern.

Ökonomenstimmen zum Rückgang der US-Inflationsrate

Thomas Gitzel, VP Bank: «Die Inflationsraten werden über die kommenden Monate hinweg weiter einen fallenden Trend aufweisen. Es wird zunächst relativ zügig bis in den Bereich der vier Prozent gehen. Vor allem der zu erwartende geringere Mietpreisanstieg wird die Inflationsraten erheblich nach unten drücken. Das Thema ›Inflation' verliert also an Brisanz, die Fed kann damit weiter einen Gang zurückschalten. Auf der nächsten Zinssitzung wird die Fed für einen Zinsschritt von nur noch 25 Basispunkten votieren.»

Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe: «Der Rückgang der Inflationsrate war keine Eintagsfliege und wird voranschreiten. Im Juni könnte erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder die Zwei vor dem Komma auftauchen. Die Richtung stimmt, aber noch ist der Inflationsdruck zu hoch, um die Fed zu beruhigen. Die Fed wird weiter an der Zinsschraube drehen, muss aber langsam achtgeben, diese nicht zu überdrehen.»

Ulrich Wortberg, Helaba: «Die Preisdynamik hat zum Ende des letzten Jahres weiter abgenommen. Es macht sich ein Basiseffekt wegen des inflationären Schubes Ende 2021/ Anfang 2022 bemerkbar. Dieser Effekt dürfte auch in den kommenden Monaten für einen nachlassenden Preisdruck sorgen. Auch die Kernteuerungsrate könnte weiter nachgeben, wenn auch in einem geringeren Umfang. Die US-Notenbank wird dennoch weiter an der Zinsschraube drehen, da die Inflation viel zu hoch ist. Weil die heutigen Zahlen die Markterwartungen nicht unterschritten haben und zudem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gesunken sind und auf einen robusten Arbeitsmarkt hinweisen, sollten die Zinsfantasien nicht weiter gedämpft werden.»

REUTERS

