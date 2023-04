Teuerung USA – US-Inflationsrate sinkt auf 5% Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA schwächt sich im März spürbar ab. Die Kern-Inflation bleibt jedoch hartnäckig.

Experten hatten für März mit einer etwas höheren Inflationsrate gerechnet. Bild: Andres Kudacki/AP Photo/Keystone

Die Inflation in den USA hat im März deutlich nachgelassen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen sank auf 5%, von 6% im Februar, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten 5,2% erwartet. Die US-Notenbank Federal Reserve kann das Abebben der Inflationswelle nach einer Serie von Zinserhöhungen als Etappensieg feiern. Doch macht ihr die hartnäckig hohe Kern-Inflation zu schaffen, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Diese stieg im März auf 5,6% von 5,5% im Februar.

Diese Entwicklung gilt als Alarmzeichen, da der Preisauftrieb somit offenbar schon weite Bereiche der Wirtschaft erfasst hat und sich zu verfestigen droht. Die US-Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell müssen nun entscheiden, ob sie die Zinsen Anfang Mai weiter erhöhen oder aus Rücksicht auf die Konjunktur und mögliche Rezessionsrisiken eine Pause einlegen. Die Zentralbank hat die Zinsen binnen Jahresfrist von nahe null auf eine Spanne von 4,75 bis 5% nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzufangen und den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Ökonomenstimmen zum Rückgang der US-Inflation

Thomas Gitzel, VP Bank: «Die Inflationsrate macht im März einen gewaltigen Satz nach unten. Unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise sieht es hingegen gegensätzlich aus. Die Kerninflationsrate steigt im März leicht an. Zu den Preistreibern zählen hierbei unverändert Mieten und kalkulatorische Eigenmieten. Höhere Kosten für die Autoversicherungen und teurer werdende Flugtickets gehören zu den Treibern im Dienstleistungssektor. Der Anstieg der Kerninflationsrate verschandelt das Inflationsbild. Die Inflation löst sich nicht einfach in Luft auf, sondern sie erweist sich als zäh. Allerdings ist Zuversicht durchaus angebracht. Die vor einigen Monaten noch angespannte Lieferkettenproblematik hat sich merklich beruhigt, was den Druck von den Produzentenpreisen nimmt und in weiterer Folge auch positive Auswirkungen auf die Konsumentenpreise hat. Darüber hinaus sollte mit Sicht auf die kommenden Monate der Mietpreisanstieg an Tempo verlieren, was auf die Kerninflationsrate merklich durchschlagen würde. Der Teuerungsdruck wird auf Sicht der kommenden Monate deshalb auf breiter Front weiter nachlassen.» (…) «Die Signale aus der US-Notenbank sind derweil klar, man befinde sich in der Nähe des Leitzinshochs, lautet das Credo. Ob nun auf der kommenden Sitzung des Offenmarktausschusses am 3. Mai ein neuerlicher Zinsschritt im Umfang von 25 Basispunkte vollstreckt wird, ist derweil noch nicht abschliessend beantwortet.»

Ulrich Wortberg, Helaba: «Die Inflation in den USA ist im März erwartungsgemäss gesunken und so weist die Gesamtjahresrate ein Plus von ‹nur› noch 5% auf. Zur Erinnerung: Das Inflationshoch wurde im Juni vorigen Jahres bei +9,1% markiert. Allerdings ist die Kernteuerung weiterhin unangenehm hoch. Dies dürfte den Währungshütern Kopfschmerzen bereiten, denn sie erfordert womöglich einen weiteren Zinsschritt. Demgegenüber wäre vor dem Hintergrund der Bankenkrise und der vorübergehenden Turbulenzen an den Finanzmärkten eher Zurückhaltung zu empfehlen. Mit einem Anstieg der Zinserwartungen ist allerdings nicht zu rechnen.»

REUTERS

