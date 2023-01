Konjunkturdaten USA – US-Konsumenten in Kauflaune Die Verbraucherstimmung fällt zu Jahresbeginn besser aus als von Ökonomen eingeschätzt. Das Barometer steigt zum Vormonat um 4,9 Punkte.

Die Verbraucher erwarten mit Blick auf die kommenden zwölf Monate gemäss Befragung eine Teuerungsrate von 4% für Waren und Dienstleistungen%. Bild: James MacDonald/Bloomberg

Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich zu Jahresbeginn überraschend kräftig aufgehellt. Das Barometer hierfür stieg im Januar auf 64,6 Punkte von 59,7 Zählern im Dezember, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 60,5 Zähler gerechnet. Die Konsumenten bewerteten ihre Lage deutlich besser als im Vormonat und blickten auch optimistischer in die Zukunft als zuletzt.

Die Verbraucher erwarten mit Blick auf die kommenden zwölf Monate laut Befragung zugleich nur noch eine Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,0%. Im Dezember hatten sie noch mit 4,4% gerechnet. Die US-Inflationsrate war im Dezember auf 6,5 von 7,1% im November gefallen. Der sechste Rückgang in Folge bietet der Notenbank Fed Spielraum für einen weniger aggressiven geldpolitischen Kurs. Die Importpreise in den USA haben vor der Jahreswende jedoch überraschend angezogen. Aus ihnen lassen sich frühe Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise ableiten, da Veränderungen mit zeitlicher Verzögerung auch bei den Konsumenten ankommen.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.