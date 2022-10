Fed unter Druck – US-Konsumstimmung bricht ein Die anhaltend hohe Inflation schmälert die Kaufkraft der Verbraucher.

Das Barometer für die Verbraucherlaune sank im Oktober auf 102,5 Zähler.

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Oktober deutlicher eingetrübt als erwartet. Das Barometer für die Verbraucherlaune sank auf 102,5 Zähler von revidiert 107,8 Punkten im September, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 106,5 Zähler gerechnet.

Die anhaltend hohe Inflation in den USA gilt als Stimmungsbremse, da sie die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Die Notenbank Fed will mit Zinserhöhungen verhindern, dass sich die Erwartung einer anhaltend hohen Inflation in den Köpfen der Amerikaner festsetzt. Zuletzt lag die Teuerungsrate bei 8,2. Die Fed erhöhte den Leitzins im September bereits zum dritten Mal in Folge ungewöhnlich kräftig um einen Dreiviertel-Prozentpunkt. Er liegt damit in einer Spanne von 3,00 bis 3,25%. Auf der Sitzung am 2. November dürfte die Notenbank den vierten grossen Zinsschritt folgen lassen.

