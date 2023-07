Konjunktur USA – US-Konsumstimmung steigt In den USA ist im Juli die Verbraucherstimmung unerwartet stark angestiegen. Mit 117,0 Punkten erreicht das Barometer den besten Wert seit Juli 2021.

Die Inflation schmälert die Kaufkraft der Verbraucher weiter. Bild: Charlie Riedel/AP Photo via Keystone

Die Konsumstimmung in den USA hat sich im Juli überraschend kräftig gebessert. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg auf 117,0 Zähler von 110,1 Punkten im Juni, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Es ist der höchste Wert seit Juli 2021. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 111,8 Punkte gerechnet. «Die Erwartungen für die nächsten sechs Monate haben sich deutlich verbessert, was ein grösseres Vertrauen in die zukünftige Geschäftslage und die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen widerspiegelt», erläuterte Dana Peterson, Chefökonomin beim Conference Board.

Die Inflation schmälert zwar weiter die Kaufkraft der Verbraucher. Sie ist jedoch zuletzt spürbar zurückgegangen – auf 3% im Juni von 4% im Mai. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren.

Die US-Zentralbank Fed strebt allerdings einen Wert von 2% an. Nachdem sie im Juni nach zuvor zehn Zinsschritten in Folge pausiert hat, ist eine weitere Anhebung des Leitzinses um einen Viertel-Prozentpunkt auf der anstehenden Sitzung am Mittwoch nach Ansicht vieler Fed-Beobachter eine ausgemachte Sache. Der geldpolitische Schlüsselsatz würde damit auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,5% steigen. Damit könnte der Zinsgipfel erreicht sein. Nur eine Minderheit unter den Ökonomen erwartet, dass die Federal Reserve im September noch nachlegt.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.