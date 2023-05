Der Chart des Tages – US-Kreditkonditionen verstärken monetäre Restriktion Dass US-Banken die Daumenschrauben nochmals anziehen, verspricht nichts Gutes für die Konjunktur. Susanne Toren

Quelle: Federal Reserve

Gemäss der Fed-Umfrage unter Kreditabteilungen der US-Banken, der Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS), wurde die Kreditvergabe im ersten Quartal deutlich restriktiv gehandhabt: Rund 50% der Banken gaben an, dass sie die Kreditbedingungen für Unternehmen aller Grössenordnungen und Haushalte verschärft haben. Kreditlinien wurden gekürzt, die Anforderungen an die zu hinterlegenden Sicherheiten und die Kosten der Kreditaufnahme umgekehrt erhöht. Letztere liegen nunmehr so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr (vgl. Chart).

Das restriktivere Angebot an Krediten hat bereits zu einer spürbar zurückhaltenden Nachfrage nach Krediten geführt. Negative gesamtwirtschaftliche Auswirkungen sind damit programmiert: Es wird nicht mehr investiert, rückläufige Konsumenten- und Hypothekenfinanzierungen schwächen den privaten Verbrauch und die Bauwirtschaft. Immerhin untermauern die nunmehr angeschlagenen US-Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr die Sicht der Marktteilnehmer, dass das Fed keine weiteren Zinsanhebungen mehr vornehmen wird.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.