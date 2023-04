US-Geldpolitik – US-Notenbanker erwägen Zinspause Im vergangenen Monat haben die US-Währungshüter eine Pause der Zinsanhebungen durchgespielt. Sie lassen die Tür für eine Erhöhung aber weiterhin offen.

Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde zum neunten Mal in Folge angehoben – und zwar um einen Viertelprozentpunkt auf die Spanne von 4,75 bis 5%. Bild: Patrick Semansky/AP Photo/Keystone

Mehrere US-Währungshüter haben auf der geldpolitischen Sitzung im März angesichts des Bankenbebens eine Zinspause erwogen. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokollen der Notenbank Federal Reserve hervor. Letztlich verwarfen sie die Idee einer Pause allerdings. Dies auch, weil die Notenbanker die Krisenmassnahmen der Fed nach dem Zusammenbruch zweier US-Regionalbanken als ausreichend erachteten, um die Lage im Finanzsektor zu beruhigen. Die Fed setzte vorigen Monat trotz der Finanzturbulenzen ihre Serie an Zinserhöhungen fort. Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde zum neunten Mal in Folge angehoben – und zwar um einen Viertel-Prozentpunkt auf die Spanne von 4,75 bis 5,0%.

Damit dürfte der vorläufige Zinsgipfel bald erreicht sein, zumal die Inflation zuletzt deutlich auf 5,0% nachgab. Die Fed strich auf der März-Sitzung zugleich eine Passage aus ihrem Text, wonach weitere Zinserhöhungen angemessen sein dürften. Stattdessen hält die Fed nur noch «eine gewisse zusätzliche geldpolitische Straffung» für womöglich angebracht. An den Terminmärkten wird eine weitere Zinserhöhung Anfang Mai für wahrscheinlicher gehalten als eine Pause – auch weil sich der heiss gelaufene Arbeitsmarkt nur allmählich abkühlt.

Die US-Währungshüterin Mary Daly liess offen, wie es geldpolitisch weitergeht. «Mit Blick auf die Zukunft gibt es gute Gründe zu der Annahme, dass die Politik möglicherweise stärker gestrafft werden muss, um die Inflation zu senken», sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. Aber es gebe auch gute Gründe für die Annahme, dass sich die Wirtschaft auch ohne zusätzliche geldpolitische Schritte abkühlen werde.

REUTERS

