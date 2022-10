Weltweite Energiekrise – US-Präsident gibt Öl aus strategischer Reserve frei US-Präsident Joe Biden hat rund 15 Mio. Barrel Öl zum Verkauf freigegeben.

Die Reserve werde wieder aufgefüllt, wenn der Ölpreis unter 70 $ je Barrel falle. Gegenwärtig liegt er bei etwa 86 $ in den USA. Al Drago/Bloomberg

US-Präsident Joe Biden gibt den Verkauf von 15 Mio. Barrel Öl aus der strategischen Reserve (SPR) der USA bis Ende des Jahres bekannt. Falls notwendig könne weiteres Volumen auf den Markt gepumpt werden, sagt er. Die Reserve werde wieder aufgefüllt, wenn der Ölpreis unter 70 $ je Barrel falle. Gegenwärtig liegt er bei etwa 86 $ in den USA. Die Freigabe aus der strategischen Reserve soll den Ölpreis in den USA stabilisieren, nachdem die Staaten der OPEC+ eine Förderungskürzung angekündigt haben. In den USA finden Anfang November Kongresswahlen statt.

REUTERS

