Nothilfe für Amerikas Banken – US-Regierung stemmt sich gegen Finanzkrise Das Finanzdepartement und das Fed stellen den Geldhäusern Liquidität zur Verfügung. Sie wollen nicht, dass der Kollaps der Silicon Valley Bank und eines zweiten Instituts auf das System übergreift. Valentin Ade , New York

US-Finanzministerin Janet Yellen stellt einen Fonds von 25 Mrd. $ zur Verfügung, der ein neues Liquiditätsprogramm der Notenbank absichern soll. Bild: AP Photo/Andrew Harnik, File

Die US-Regierung und die Notenbank Fed springen den Banken zur Hilfe. Nachdem am Freitag die Silicon Valley Bank kollabiert war und am Sonntag zudem die Signature Bank geschlossen werden musste, stellen die Institutionen nun eine neue Form der Liquidität zur Verfügung. Damit wollen sie weitere starke Abzüge von Kundengeldern bei anderen Banken verhindern.

Wie US-Finanzministerin Janet Yellen und Fed-Chef Jerome Powell am Sonntag gemeinsam mitteilten, soll damit sichergestellt werden, dass das US-Bankensystem «weiterhin seine wichtige Rolle beim Schutz von Einlagen und der Bereitstellung von Krediten» erfüllen könne. Das Fed «ist bereit, allen eventuell auftretenden Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken.»

Was immer nötig ist

In ihrer Deutlichkeit erinnern Regierung und Notenbank damit an den Ex-Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, der auf dem Höhepunkt der Eurokrise sagte, er werde alles tun, was notwendig sei, um die Gemeinschaftswährung zu stabilisieren. Allein diese Worte halfen, die Märkte zu beruhigen.

Gemäss Fed können sich die US-Banken im Rahmen des neuen sogenannten Bank Term Funding Program (BTFP) nun kurzfristige Kredite mit bis zu einem Jahr Laufzeit besorgen. Im Tausch dafür können sie Staatsanleihen oder mit Hypotheken besicherte Wertpapiere (MBS) hinterlegen. Der Unterschied zur normalen Kurzfristliquidität, die das Fed schon immer bietet: Die Anleihen werden beim BTFP zum Nennwert bewertet.

Das heisst, die Banken müssen die Staatsanleihen nicht zum Marktwert eintauschen und möglichweise hohe Verluste verbuchen. Die Anleihenpreise haben während der raschen und starken Zinserhöhungen des Fed im vergangenen Jahr nämlich substanziell an Marktwert verloren.

Yellen sichert ab

Der Verkauf von Anleihen zu hohen Verlusten trug zum Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) vergangene Freitag bei. Die Bank, die vor allem Kundengelder von Tech-Start-ups und Wagniskapitalgebern auf der Bilanz hatte, sah sich mit einem rapiden Abzug dieser Einlagen konfrontiert. Um die Kundengelder auszahlen zu können, musste sie Anleihen zu hohen Verlusten verkaufen.

Als Absicherung des BTFP stellt das US-Finanzdepartement zudem einen Fonds über 25 Mrd. $ zur Verfügung. Das Fed geht nach eigenen Angaben allerdings nicht davon aus, dass auf diesen Sicherungsfonds zurückgegriffen werden muss. «Die Kapital- und Liquiditätspositionen des US-Bankensystems sind stark und das US-Finanzsystem widerstandsfähig», teilte das Fed mit.

Darüber hinaus sollen die Kunde von SVB «ab Montag, dem 13. März, Zugriff auf ihr gesamtes Geld haben.» Das ist ein ausserordentlicher Schritt, denn normalerweise sind über die US-Einlagensicherung (FDIC) nur Kundengelder bis zu 250'000 $ abgesichert. Der überwiegende Teil der SVB-Einlagen fällt aber nicht darunter. Dennoch soll laut Regierung dem US-Steuerzahler keine Verluste anfallen. Wie die Mittel aufgetrieben werden sollen bleibt noch ungewiss.

Auch Signature Bank geschlossen

Am Sonntag schloss die Finanzaufsichtsbehörden des Bundesstaates New York ebenfalls die Signature Bank, die wie SVB stark in der Tech-Szene exponiert war. Auch die Kunden dieses Geldhauses sollen am Montag Zugang zu all ihrem Geld haben.

Nachdem am Freitag eine Kapitalerhöhung und ein Verkauf der SVB durch das Management gescheiter war, schritt der kalifornische Bankregulator ein und schloss die Bank. Damit ging das sechzehnt grösste Geldhaus der USA mit einst über 200 Mrd. $ Bilanzwert Pleite. Es ist der grösste Kollaps einer Bank seitdem in der Finanzkrise die Gesellschaft Washington Mutual unterging.

SVB war stark in der US-Techbranche engagiert. Nach einem Boom während der Pandemie kriselt es nun in der Industrie. Die Start-ups kommen schlechter an Kapital am Markt und müssen deshalb stärker auf ihre Rücklagen zurückgreifen. SVB sah sich deshalb am Ende einem sogenannten Bank Run – einem Sturm auf die Einlagen – ausgesetzt.

Bankaktien unter Druck

Ein Bank Run kann jeder Bank zum Verhängnis werden, weshalb die US-Regierung nun wohl auch ein derart starkes Zeichen setzt. Denn am Freitag verloren nicht nur die Aktien von SVB stark an Wert. Auch die Titel der US-Regionalbanken PacWest (-37,9%), Signature (-22,9%), Western Alliance (-20,9%) und First Republic (-14,8%) kamen unter die Räder. Sie alle sind mit der Tech-Branche verbunden.

Aber auch die Valoren nationaler Marken wie Schwab (-11,7%) oder Truist (-6,7%) mussten Federn lassen. Die Aktien von Grossbanken wie JPMorgan (+2,5%) oder Wells Fargo (+0,5%) avancierten hingegen. Sie gelten mit ihrem diversifizierten Geschäft in diesem Umfeld als sichere Häfen.

Es war die schlechteste Woche für US-Bankaktien seit dem Beginn der Pandemie. darüber hinaus erfuhren so gut wie alle Sektoren des S&P 500 eine Korrektur. Der breite Markt hat seine Gewinne seit Jahresanfang nun wieder ausradiert.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

